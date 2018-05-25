Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil konusundaki açıklamalarına ilişkin, "Muharrem Bey derslerine iyi çalışmıyor. Muharrem Bey'in yaptığı, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaktır. Dersine iyi çalışmıyor. Muharrem Bey'in şunu bilmesi gerekir ki bizim üreteceğimiz otomobil elektrikli otomobil. Bir teknoloji ürünü. Geleceğin teknolojilerine haiz bir ürün ortaya çıkartacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nın kentteki bir restoranda AK Partili milletvekili aday adayları için düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar sonrası basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Özlü, aday adaylarla bir araya geldiklerini ve güzel bir ortamda iftar yaptıklarını söyledi.

Bir aile toplantısı için bir araya geldiklerini belirten Özlü, "Aday adayı olan fakat listeye giremeyen arkadaşlarımızla aile toplantısı yapıyoruz. Birlikte istişare yapıp seçim sürecini değerlendireceğiz. Temayül yoklamasında da salona gelip kendilerine başarılar dilemiştim. Bu akşam da bir araya gelip, sohbet edip seçim sürecini değerlendireceğiz." diye konuştu.