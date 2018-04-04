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Geleceğin tiyatrocuları sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Yeni tiyatrocuların yetişmesi için eğitimlere alanında usta eğitmenlerle devam eden KO-MEK, ortaya koyduğu ’Tirat Gecesi’ ile beğeni kazandı.Kocaeli’de 12 ilçede 42 kurs merkezin ile meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, verdiği eğitimlerin yanı sıra uygulamalarla da kursiyerlerinin yanında oluyor.

Geleceğin tiyatrocuları sahne aldı

Yeni tiyatrocuların yetişmesi için eğitimlere alanında usta eğitmenlerle devam eden KO-MEK, ortaya koyduğu ’Tirat Gecesi’ ile beğeni kazandı.
Kocaeli’de 12 ilçede 42 kurs merkezin ile meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, verdiği eğitimlerin yanı sıra uygulamalarla da kursiyerlerinin yanında oluyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve izleyenlerden tam not alan Tirat Gecesi kursiyerlerin isteği doğrultusunda bu dönemde de yeniden sahnelendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sahnelenen Tirat Gecesi’ne, tiyatroseverlerin ilgisi oldukça yoğun oldu. 14 farklı Tirat’ın sergilendiği gecede, 17 kursiyer dönem boyunca aldıkları eğitimleri sahnede sergiledi. Birçok kursiyerin ilk kez sahneye çıktığı gecede, tiyatrocuların performansı izleyiciler tarafından alkış aldı.
Yönetmenliğini Özden Tezcan’ın, yardımcı yönetmenliğini ise kursiyeri Büşra Aramaz’ın yaptığı Tirat gecesine tiyatro severlerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü personeli ve KO-MEK birim sorumluları katıldı. Usta öğreticiler eşliğinde hazırlanan tiratlarda kursiyerler kendi karakteristik özelliğine uygun olan Tirat’ı seçerek uzun süre hazırlandı. Kocaeli genelinde şimdiye kadar tiyatro ve drama branşlarında toplamda 2187 kursiyer eğitim alırken bu dönemde 437 kursiyer aktif olarak eğitimlere devam ediyor.

Geleceğin tiyatrocuları sahne aldı

Geleceğin tiyatrocuları sahne aldı

Geleceğin tiyatrocuları sahne aldı

Geleceğin tiyatrocuları sahne aldı

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