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Geleceğin yazılımcıları "KODLAĞRI"yla yetiştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Ağrı'da "KODLAĞRI Projesi" kapsamında yaklaşık 20 bin öğrenciye kodlama ve robotik eğitimi veriliyor - Eğitim alan öğrenciler, Türkiye'nin geleceğine yazılımlarıyla katkı sunmak istiyor - İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan: - "Gelecekte yazılımlarımızı, uçaklarımızı, füzelerimizi, bilgisayarlarımızı, programlarımızı, cep telefonlarımız ve buna benzer birçok robotik çalışmalarımızı ilimizden çıkan öğrencilerin yapacağına inanıyorum" - 6. sınıf öğrencisi Berin Aydemir: - "Sadece yazılımcıların değil, biz çocukların bile eğlenceli uygulamalar yapabileceğini öğrendim"

SITKI YILDIZ - Ağrı'da il genelinde başlatılan "KODLAĞRI Projesi" kapsamında kodlama ve robotik eğitimi alan çocuklar, ürettikleri yazılım ve robotlarla "Geleceğin Türkiyesi"nde söz sahibi olmak istiyor.

Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen projede, il genelindeki 622 ortaokulda eğitim gören yaklaşık 20 bin öğrenci kodlama ve robotik eğitimi alıyor.

İl merkezi ve bağlı 7 ilçedeki tüm ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine verilen kodlama ve robotik eğitimi, daha önce bu eğitimi uzmanlardan alan bilişim ve bilgisayar öğretmenleri tarafından veriliyor.

Öğrencilerin üreten bireyler olma yolunda teşvik edilmesi, internet kafelerden uzaklaştırıp bilgisayar ve teknolojiye karşı farklı bir bakış açısı kazanmalarının sağlanması amaçlanan projede, Türkiye'nin kendi yazılımcılarını yetiştirmesi ve kendi teknolojisini üretmesi planlanıyor.

Birbirinden ilginç uygulamalar geliştiren öğrenciler, bunun yanında aldıkları eğitimlerle de farklı özelliklere sahip robotlar üretmeye başladı.

-"Robotlarını yapıp, yazılımlarla yeni işlere imza atıyorlar"

Eğitimlerin verildiği okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da geleceğin yazılımcılarının yetiştiğini söyledi.

Okullarda iyi seviyeye gelen öğrencileri Bilim Sanat Merkezinde açacakları robotik sınıflara yönlendireceklerini anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz şimdiden kendi robotlarını yapıp, ürettikleri yazılımlarla yeni işlere imza atıyor. Aralarından çok sayıda öğrencinin üst seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Amacımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sokaktan, internet kafe gibi yerlerden kurtulması, kendi ürettikleri oyunları oynaması. Öğrencilerimizin üst seviyeye çıktıklarında ülkemize, milletimize ve ilimize daha faydalı şeyler üreteceklerine de inanıyorum."

-"İnsanımızın zekasının diğer ülkelere göre az olmadığını görüyoruz"

Okullara kurulan bilgisayar sınıfları için Vali Süleyman Elban'a teşekkür eden Turan, öğrencilerin bu sınıflarda ürettikleri yazılım ve robotları 31 Mayıs'ta düzenleyecekleri şenlikte sergileyeceklerini söyledi.

Çocukların cep telefonu başta olmak üzere teknolojik cihazları büyüklere nazaran çok daha iyi kullanabildiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

"En küçük yaşlarda bu eğitimlerine başlayarak bunu ileri seviyelere çıkarmak bizim amacımız. Bu aşamada insanımızın zekasının diğer ülkelere göre az olmadığını görüyoruz. Yeter ki ellerinden tutan birileri olsun. Gelecekte yazılımlarımızı, uçaklarımızı, füzelerimizi, bilgisayarlarımızı, programlarımızı, cep telefonlarımız ve buna benzer birçok robotik çalışmalarımızı ilimizden çıkan öğrencilerin yazacağına inanıyorum."

- Sınavları uygulamayla eğlenceli hale getiriyorlar

Okullarında aldıkları eğitimler sonucu hayata bakış açıları değişen ve hayalleri gelişen öğrenciler, şimdiden ürettikleri yazılımlar ve robotlarla gelecekte çok başarılı işlere imza atacaklarını gösteriyor.

Alpaslan Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden Berin Aydemir, eğitici anlamda ürettiği yazılım ve öğretmenin desteğiyle yaptığı robotla eğitimde büyük bir aşama kaydetti.

Hazırladığı uygulamayla sınavlara hazırlığı daha eğlenceli hale getiren Aydemir, "Bu projeye başlamadan önce hayal gücümün bu kadar geniş olduğunun farkında değildim. Sadece yazılımcıların değil, biz çocukların bile eğlenceli uygulamalar yapabileceğini öğrendim. Büyüyünce benim yaşımda olan, derslerine odaklanamayan hasta öğrencilerin derslerine daha iyi yoğunlaşabilmesi için bir proje tasarlamayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu ders insanın hayal gücünü geliştiriyor"

Bilgi yarışması uygulamasını hayata geçiren 6. sınıf öğrencisi Azat Cihan Çaylak ise uygulama ile öğrencilerin dersleri daha kolay kavramasını amaçladığını aktardı.

Öğrencilerin teknolojik aletlerle dersleri daha iyi kavrayabildiğini belirten Çaylak, "Ben de ona yönelik bir çalışma yaptım. Sınavlarda düşük not almak önemli değil bence. Bu ders insanın hayal gücünü geliştiriyor. Ben bilgisayar mühendisi olmayı düşünüyorum. Ailem benimle gurur duyuyor. Bazen annem ve babamla birlikte yaptığım oyunları oynuyoruz. Kardeşlerim oyunlarımı merak ediyor." dedi.

Geliştirdikleri yazılımla bilgisayar bağlantılı mini piyano, robotlar ve birbirinden eğlenceli uygulamalar geliştiren Murat Kız YİBO öğrencileri de geleceğin yazılımcıları arasına girmeyi hayal ediyor.

Uzay ve roketlere karşı olan ilgisini eğlenceli bir oyun yaparak hayata geçiren İsmail Palya, "Uçmak, hava ve uzaya karşı olan ilgim dolayısıyla eğlenceli bir oyun geliştirmek istedim. Yaptığım roketle aşağı inen balonları patlatıyorum. Hayalim bilgisayar mühendisi olmak ve ülke ekonomisine yaptığım uygulamalarla katkı sunmak." diye konuştu.

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Ağrı Ağrı Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan KODLAĞRI projesi kodlama ve robotik eğitimi robotik ve yazılım eğitimi

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