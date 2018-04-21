"Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından, hayırsever koleksiyonerlerin bağışları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel koleksiyonundan eserlerin yer aldığı "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi" ziyarete açıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninin ardından açıklamada bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Recep Şentürk, çok kıymetli eserlerin sergilendiğinin altını çizerek, "Özellikle bazı eserler var ki dünyada bir tane. Başka eşi, benzeri yok bu eserlerin. Biz bunları sergileyerek bir taraftan kültürümüze hizmet etmiş oluyoruz. Diğer taraftan da üniversitemiz için bir destek kazanmış olacağız bu vesileyle. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, kişisel koleksiyonundan bu eserleri bize bağışladığı için teşekkür ediyorum. İsminin bahsedilmesini istemeyen koleksiyoner İbn Haldun gönüllülerine teşekkür ediyorum." dedi. Prof. Dr. Şentürk, etkinliğin gelenekselleşmesi dileğinde bulunarak, "İHÜ, hem bilgi ve düşünce hem de sanat alanında gelenekli yenilikçilik yaklaşımını benimsemiştir. Biz geleneğimizi, yenilikçilikle birleştirerek yeni sentezler arayışı içinde olacağız. Bunu hem düşünce ve sosyal bilim alanında hem sanat alanında gerçekleştireceğiz. Bu faaliyetimiz de bunun bir başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Sergide 303 eserin olduğunu aktaran Şentürk, 40 eserin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koleksiyonundan bağışlanan eserlerden) En ilginç olanı Şevkat Nişanı adı verilen, Abdülhamit Han'ın hayır hizmetlerinde bulunan hanımlara vermiş olduğu nişan. Bu çok orijinal bir şey ve şu anda da onun bir sahibi çıktı. İlk görüşte onun kıymetini takdir edip alan biri çıktı. Bu çok ilginç bir eser. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şahsi koleksiyonundan bağışlanmıştı. Hat eserleri ve çok güzel tespihler ile diğer eserler de var cumhurbaşkanımız tarafından buraya bağışlanmış olan. Kehribar tozundan yapılmış bir resim de var. Dünyada eşi benzeri olmayan, bir başka çarpıcı sanat eseri." - "Her bir levha gerçekten ayrı bir değer, ayrı bir ders ve ibret veriyor" Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bilal Erdoğan da sergideki eserlerin çok güzel olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Tabii burada maksat hem bu eserleri ilgilisiyle buluşturmak hem de üniversitemizin, öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunmak. Üniversitemizin ciddi projeleri, çalışmaları var. Bunları geleceğe taşımak. İnşallah muvaffak olursak, başarılı bir sergi olarak tamamlayabilirsek, her sene bunu tekrar etmek dileğimiz ve inşallah bu serginin kapanışında da cumhurbaşkanımızla hayırseverlerimizi buluşturduğumuz bir yemeği de ramazandan önce tertip etmeyi planlıyoruz. Hem hayırseverlerin hem de koleksiyonerlerin inşallah gelip sergiyi gezmelerini ve katkıda bulunmalarını diliyoruz."