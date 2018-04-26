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"Gelecek İçin Söz Bizde" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Üsküdar'daki 7 proje okulu öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirilen proje kapsamında sempozyum düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, ilçedeki 7 proje okulu öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirilen "Gelecek İçin Söz Bizde" projesi kapsamında hazırlanan sempozyum, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, geleneksel hale gelen, "Gelecek İçin Söz Bizde" projesiyle, lise öğrencilerinin bir konuyla ilgili hazırladığı bildirilerin, sempozyum biçiminde, akran eğitimi modelinin de kullanılarak sunulmasının hedeflendiği aktarıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın açılış konuşmasını yaptığı sempozyumun amacının, yarınların teminatı olan gençlerin sahip oldukları akademik potansiyeli belli disiplinlerle ortaya çıkarmak olduğu vurgulandı.

Projeyle, lise öğrencilerince her yıl belirlenen bir konu başlığında hazırlanan bildirilerin, sempozyum biçiminde sunulmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla da kalmayıp, gençlerin araştırmaları sonucunda hazırladıkları bildirileri sempozyum ve paneller ile akranlarının, öğretmenlerinin, akademisyenlerin huzurunda sunabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu yıl Gelecek İçin Söz Bizde platformu sempozyum konusu, 'Akıllı Üretim Çağı' olarak belirlendi. Sempozyumda, 5 ayrı üst başlık altında, 35 bildiri ve 13 poster sunumu gerçekleşti. Dört panelin olduğu sempozyumda, 6 üniversite ve 49 öğrenci yer aldı ve Üsküdar'daki 7 proje okulu katıldı."

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