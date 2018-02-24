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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 12:54 | Son Güncelleme

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) tarafından düzenlenen “Sokağa Dair” adlı fotoğraf gösterisinde fotoğrafçı Hakan Yaşar konuk oldu.Bir sanat merkezinde düzenlenen gösteride, 3 senedir İstanbul’un sokaklarında çekilen fotoğraflardan oluştu.

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) tarafından düzenlenen “Sokağa Dair” adlı fotoğraf gösterisinde fotoğrafçı Hakan Yaşar konuk oldu.
Bir sanat merkezinde düzenlenen gösteride, 3 senedir İstanbul’un sokaklarında çekilen fotoğraflardan oluştu. Katılımcılara deneyimlerini aktaran fotoğraf sanatçısı Hakan Yaşar, "Fotoğrafla 2003 yılında uğraşmaya başladım. Ancak 2006 senesinden beri daha disiplinli fotoğraf üretmeye başladım. Son 4-5 senedir özellikle sokak fotoğrafları üretiyorum. Bugünkü fotoğraflar İstanbul’u anlatıyor. İstanbul’un sokaktaki görüntüsünü, insanın gözü ile anlatıyor” diye konuştu.

“Fotoğraflarım sonra ki nesil için çekiyorum”
Birçok fotoğraf yarışmasında derece alan Yaşar, şu an çektiği fotoğrafları bir sonraki nesil için ürettiğini dile getirdi. Hakan Yaşar, “Sokak bir şehrin şu an ki hali ve daha önceki halinin en iyi göstergesi. Değişen şehri, değişen hayatı, değişen insanı en rahat sokakta görmek mümkündür. Örnek verecek olursak, geçen sene ürettiğim sıradan bir fotoğraf bu sene şehrin değişikliğinden dolayı bir belgesel fotoğrafı niteliğine dönüştü. Benim çektiği bir fotoğraf belki sizin için sıradan bir fotoğraf olabilir, ancak şehrin şu an ki hali ile 30 sene sonraki hali aynı olmayacak. O zaman bu fotoğraflar, o dönemin nesli için büyük bir anlam taşıyacaktır. O yüzden hayatı doğrudan yakalayabilmek ve gelecek nesil için, şehirlerde iz bırakmak için sokakta fotoğraf çekiyorum. Bugün gösterdiğim fotoğraflar son 3 senede ürettiğim fotoğraflardır” şeklinde konuştu.

“Fotoğraf çekmek için yurtdışına değil, evlerinden çıksın”
Amatör fotoğrafçılar için tavsiyelerde bulunan Yaşar son olarak, “Amatör fotoğraf çekmek isteyenler yurt dışına gitmek yerine sadece kendi evlerinden çıksın. Yaşadıkları sokaklarda bir fotoğrafçı olarak dolaşsınlar. Fotoğrafçı gözü ile baksınlar. Fotoğraflara değer o kadar şeyler görecekler ki ve yaşadıkları şehri o kadar daha iyi anlayacaklar ki, yaptıkları işten daha çok keyif alacaklardır” dedi.
Etkinlik, EFSAD Başkanı Öğr. Gör. Gökhan Deniz Dinçer tarafından katılım belgesi verilmesi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor

Gelecek nesil için sokakta fotoğraf üretiyor
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