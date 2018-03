’Gelecek Sensin’ isimli etkinlik SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Gelecek Sensin’ isimli bir etkinlik düzenledi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Necmettin Arman konuşmacı olarak katıldı. Arman, etkinlikte geleceğin meslekleri ve kendi iş deneyimlerini paylaştı. Geleceğin mesleklerinden bahseden Arman, “Paylaşım ekonomisi, data odaklı pazarlama, fintech, nesnelerin interneti, endüstri 4.0 geleceğin meslekleri arasındadır. Örneğin paylaşım ekonomisinde, birbirini hiç tanımayan insanları ortak paydada buluşturan dijital platformlar yoğun bir ivme ile artacak. Her birimiz birer veri üreticisiyiz, pazarlama bu verileri analiz ederek kişilere, gruplara özel ürün ve çözüm sunmanın arayışı içeresinde olacak. Web sitelerini kişiselleştiren pazarlamacılar, satışlarının eskiye göre yüzde 30’dan fazla arttığını söylüyor. Endüstri 4.0 henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, sanal 3D geliştirme, dijital planlama ve izlemeye, neredeyse hatasız üretim süreçleriyle müşteri ihtiyaçlarını sistematik olarak belirlenmesine, yeni iş süreçlerinin oluşturulmasına ve hepsinden önemlisi bütün iş süreçlerinin daha verimli olmasına imkan sağlıyor” dedi.

Öğrencilere gelecek planlaması üzerine tavsiyelerde bulunan Arman, “İlk aşamada sizin için anlamlı olan bir süre içinde yani 6 ay, 3 yıl, 10 yıl gibi sürede ulaşmak istediğiniz hedef ile ilgili kararlarınızı vermelisiniz. Nereye ve ne zaman ulaşmak istediğiniz konusunda kararlı olmalısınız. Her an planınızın önüne çıkacak engellerle karşılaşabilirsiniz. Bir sonraki adım sektör belirlemek olmalıdır. Hangi sektörlerin ve firmaların geleceği olduğunu ve bunlardan hangilerinin size ihtiyacı olabileceğini tespit etmelisiniz. Tabi bunu yaparken niteliklerinizi, bilgi ve becerilerinizi göz önünde bulundurmanız, mezun olduğunuz bölüm olmasa bile ilgili olduğunuz ve kendinize güvendiğiniz alanı belirlemeniz gerekir. Size uygun sektörü ve mesleği bulduktan sonra, veya çalıştığınız iş sizi tatmin etmiyorsa; bilgi, beceri ve deneyimlerinizi kullanabileceğiniz pozisyonlar için bir plan geliştirmelisiniz. Neler yapabileceğinizi, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini yavaş yavaş kafanızda oluşturmalısınız” diye konuştu.

Öğrencilik döneminde kazanılan ve geliştirilen geleceğe yönelik becerilerin gençlere birçok avantaj getirdiğini söyleyen Arman, “Bu yetenekler özellikle iş hayatında tercih edilmeyi kolaylaştırıyor. Uzmanlar tarafından mezun olan kişilerde, gelecek zekası, işbirliği ve ekip çalışması, liderlik, yaratıcılık ve yenilikçilik, dünya vatandaşlığı, eleştirel düşünebilmek, hibrid olabilmek, etkili iletişim, alçakgönüllülük, birçok alanda uzmanlık ve merak, sorumluluk üstlenmek, girişimcilik, öğrenmeyi öğrenmek, dijital kültür, duygusal zekâ gibi özellikler olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda topluluk öğrencileri Arman’a plaket takdim etti.