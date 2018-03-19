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Gelecek yüzyılda yeni metropollerin merkezi Afrika olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Nijerya'da nüfusun ve kente göçün aynı hızda artmaya devam etmesi halinde, 2100'e gelindiğinde Lagos'un nüfusunun 85 ila 100 milyon olacağı öngörülüyor - Nijer'in başkenti Niamey'in, günümüzde yaklaşık 1 milyon olan nüfusunun, 2100'de 46 milyona yükselmesi bekleniyor

Dünyadaki metropollerin gelecek yüzyılda Asya ve Afrika'ya kayacağı bildirildi.

"Guardian"ın haberine göre, Kanada'daki Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsünden yeni bir çalışmaya imza atan nüfus istatistikleri araştırmacısı Daniel Hoornweg ve Kevin Pope, Asya ve Afrika genelindeki yüzlerce küçük kentin nüfusunun katlanarak büyüyeceğini belirtti.

Çalışmada, dünyanın en büyük kentlerden biri olan Nijerya'nın Lagos şehrinin 1960'da 200 binin altında olan nüfusunun günümüzde yaklaşık 20 milyona ulaştığı vurgulandı.

Nijerya'da nüfusun ve kente göçün aynı hızda artmaya devam etmesi halinde 2100'e gelindiğinde Lagos'un, dünyanın en büyük metropolü olacağının ve 85 ila 100 milyon kişiye ev sahipliği yapacağının öngörüldüğü çalışmada, kentin yüzlerce kilometre genişleyeceği tahmininde bulunuldu.

Hoornweg ve Pope, dünyanın en yüksek doğum oranına sahip Afrika ülkesi Nijer'in başkenti Niamey'in, günümüzde yaklaşık 1 milyon olan nüfusunun, 2100'de 46 milyona yükselebileceğini ifade etti.

Çalışmada, doğurganlık oranının kontrol altına alınamadığı ve kentleşmenin hızla arttığı 100'den fazla kentin 35 yıl içinde 5,5 milyondan fazla nüfusa sahip olacağı öne sürüldü.

Nijerya'da 18 olan ortalama yaşın, Afrika genelindeki 54 ülkede de 20'nin altında olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Hindistan nüfusunun yarısının 25 yaşın altında ve Latin Amerika'da ortalama yaşın 29 olduğuna işaret edildi.

Hoornweg and Pope'nin çalışmasına göre, 2050'de 1,5 milyara ulaşacak nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olması beklenen Hindistan'da kentsel nüfusun 30 yıl içinde iki katına çıkarak yaklaşık 600 milyon olması öngörülüyor. Ancak Mumbai ve Delhi'de, daha küçük kentlerdeki kadar hızlı bir artış beklenmiyor.

Çalışmada, 2015'te Hindistan'ın Bangalore kentinin 7 milyon olan nüfusunun, 2100'de 21 milyon olacağı, Demokratik Kongo Cumhuriyetinin (DKC) başkenti Kinşasa'da 2015'te 12 milyon olan nüfusun ise 2100'de 83 milyon olması öngörülüyor.

Çin'in 2015 itibarıyla 4,3 milyon olan Guiyang kentinin nüfusunun 2050'de 7 milyona çıkmasının tahmin edildiği çalışmaya göre, Meksika'nın başkenti Meksiko'da 2015'te 20 milyon olan nüfusun 2050'de 25 milyon olması bekleniyor.

Çalışmaya göre, Bolivya'nın El Alto bölgesinde 2015'te 1 milyon civarında olan nüfusun 2050'de 2,5 milyon, Ruanda'nın başkenti Kigali'de 2015'te 1 milyon olan nüfusun da 2050'de 5 milyon olacağı tahmin ediliyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ise 2015'te 1,3 milyon olan nüfusun 2050'de de 1,3 milyon olarak kalacağı ileri sürülüyor.

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Afrika nüfus

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