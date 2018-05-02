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Gelecekte tüm DS modelleri sadece elektrikli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:38 | Son Güncelleme

2025 yılından itibaren tüm yeni DS modelleri, sadece hibrit veya elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Tüm yeni DS modelleri, 2025 yılından itibaren sadece hibrit veya elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Paris ePrix, markanın, otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisinin ayrıntılarını paylaşması için bir fırsat sundu.

Markanın söz konusu stratejisinin ilk adımı olarak, kısa bir süre içerisinde tanıtımı yapılacak olan 300 HP güce ve 50 kilometre menzile sahip DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 öne çıkıyor.

DS, Paris Otomobil Fuarı'nda ilk yüzde 100 elektrikli modelini tanıtarak elektrikli otomobil stratejisiyle ilgili bir sonraki adımı atacak.

Marka, ikinci nesil yeni modellerin hibrit veya elektrikli olmak üzere elektrikli bir versiyona sahip olacağını daha önce açıklamıştı.

DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Yves Bonnefont, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yılı itibarıyla her yeni DS modelinin sadece elektrikli motorlarla yollara çıkacağını bildirdi.

Bonnefont, "Hedefimiz son derece net. DS elektrikli otomobiller konusunda pazarın lider üreticilerinden biri olacak. Benzinli hibrit aktarma organlarıyla donatılan ve 300 HP güce sahip olan DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modelimizle ilk adımını attığımız stratejimiz, yakında tanıtımını yapacağımız ilk yüzde 100 elektrikli DS modeli ile devam edecek." ifadelerini kullandı.

- DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4'ün tanıtımı 2019 sonbaharında yapılacak

DS Automobiles en başından itibaren Formula E içerisinde yer alıyor. Motor sporları departmanı DS Performance ekipleri tarafından geliştirilen yeni nesil tek koltuklu DS E-TENSE FE 19, 2018/2019 sezonunda yarışacak FIA onaylı tek Fransız aracı.

Marka için gerçek bir test alanı olan Formula E, modellerinin elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Marka, pistlerde edindiği tüm elektrik araç bilgi birikimi ve deneyimi, günümüzde ve gelecek yıllarda da seri otomobillerinde kullanacak.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modelinin ilk resmi tanıtımı 2019 sonbaharında yapılacak. Dört tekerlekten çekişli 300 HP gücündeki araç, WLTP normuna uygun olarak 50 km elektrikli menzile sahip. Müşteriler 2019 yılının sonunda teslim edilmeden önce DS 7 CROSSBACK PureTech 225, Grand Chic modeliyle sürüş yapabilecek.

DS 7 CROSSBACK ile başlayarak DS modellerinin tamamı elektrikli olacak. Bu nedenle DS Automobiles, ilk yüzde 100 elektrikli DS modelini 2018 Paris Otomobil Fuarı'nda sunacak. Takip eden süreçte 2025 yılından başlayarak her yeni DS modeli hibrit veya yüzde 100 elektrikli olmak üzere sadece elektrikli versiyonlarla yollara çıkacak.

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