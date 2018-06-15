Geleneği yaşatmak için kapı kapı şeker topladılar

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde bir grup dernek üyesi, bayramlarda şeker toplama geleneği yaşatmak için ellerindeki poşetlerle evlere giderek vatandaşlardan şeker topladı.
Merkezi Ankara'da bulunan Karahamzalılar Derneği mensupları, bayramlarda şeker toplama geleneğinin son zamanlarda unutulmaya yüz tutması nedeniyle harekete geçti.
Yaşadıkları kentlerden baba ocakları Karahamza köyüne gelen yaşları 20-50 arasında değişen dernek üyesi 40 kişi, ellerine poşetler alıp kapı kapı dolaşıp şeker topladı, yaşlıları ziyaret edip elini öptü.
Dernek Başkanı Mehmet Emin Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerin kadim geleneklerinin yüzyıllarca yaşadığını bundan sonra da sürdürülmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle dedi:
"Biz küçük yaştan beri bayramlarda şeker toplama geleneğini sürdürüyorduk. Son zamanlarda bu geleneğin yok olmaya başladığını gördük. Yeni nesillere de örnek olsun diye dernek olarak ülkemizin birçok yerinden üyelerimizle köyümüzde buluştuk. Şeker toplayıp yaşlıları ziyaret ettik, geçmişimiz ile hatıralarımızı tazelemek istedik. Biz ömrümüz olduğu kadar bu gelenekleri devam ettireceğiz."
Dernek Genel Sekreteri Yener Döşkaya da ülkenin her tarafında yaşayan köylülerine hizmet verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Yönetim kurulu üyeleri olarak karar alıp Karahamza köyümüze gelerek köylülerimizle son iftarı yaptık. Bayram günü de geleneksel şeker toplama faaliyetini gerçekleştirdik. Eskiden köylerimizde hane atlamadan şeker toplardık. Ancak son zamanlarda köylerde çocukların, gençlerin pek bu işi yapmadığını gördük. Biz de yönetim kurulu üyeleri olarak köyümüzün dışında yaşayan Karahamzalılar olarak bu geleneği yürütme kararı aldık. İnşallah devam ettireceğiz."
Köylülerden Pakize Doğan, bayramda eskisi gibi köyü şenlendirdiklerini, bu tür faaliyetlerin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.
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