ÇORUM (AA) - Çorum'da, ahilik kültüründen gelen "arife duası" geleneği, kentteki esnaf ve sanatkarlarca yıllardır yaşatılmaya devam ediliyor.

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için kentteki çeşitli meslek gruplarından esnaf, ramazan bayramları arifesi ile üç ayların başlangıcı olmak üzere yılda 3 kez bir araya geliyor.

Genellikle leblebici esnafının yanı sıra Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen etkinliklere protokol üyelerinin yanı sıra farklı meslek gruplarının temsilcileri katılıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

Ayrıca farklı coğrafyalarda zulüm altında olan Müslümanların kurtuluşu ve huzura ermesi için de dua ediliyor.

Geleneksel arife duaları, yarın başlayacak Ramazan Bayramı öncesi de gerçekleştirildi.