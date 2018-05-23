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Geleneksel cicim kilimleri geleceğe taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:49 | Son Güncelleme

Samsun'da Ayvacık Kaymakamlığınca ilçede yüzyıllardır dokunan cicim kilimlerinin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla halk eğitim merkezi bünyesinde dokuma kursu açıldı - Kaymakam Kemal Ülkü: - ''İlçemizde yüzyıllardır var olan ve unutulan rengarenk cicim kilimlerini dünyaya tanıtmak ve turizme kazandırmak istiyoruz"

Samsun'da Ayvacık Kaymakamlığınca ilçede yüzyıllardır dokunan cicim kilimlerinin geleceğe taşınabilmesi ve farklı alanlarda kullanılabilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ayvacık Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile açılan dokuma kursunda kadınlar duygularını renkler ve desenlerle ilmek ilmek dokuyor.

Cicim kilimleri canlı renkleri ve motifleri ile dikkat çekerken, dokumalar deriye de işlenerek çeşitli modellerde çanta ve hediyelik eşya olarak da tasarlanıyor.

Ayvacık Kaymakamı Kemal Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır kadınların emekleriyle bugünlere taşınan cicim kilimlerini günümüzün kültürü ile birleştirerek geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

Ayvacık Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile hazırladıkları proje kapsamında kadın istihdamına yönelik cicim dokuma kursu açtıklarını belirten Kaymakam Ülkü, ''İlçemiz turizm bölgesi. Turizmi geliştirmek ve unutulan değerlerimizi de gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde yüzyıllardır var olan ve unutulan rengarenk cicim kilimlerini dünyaya tanıtmak ve turizme kazandırmak istiyoruz. Aynı zamanda kadınlarımızın da hem meslek sahibi olmalarını hem de aile bütçesine katkıda bulunmalarını amaçlıyoruz.'' dedi.

Ülkü, cicim kilimlerinin sadece örtü olarak değerlendirilmediğini, aynı zamanda deri üzerine işlenerek çeşitli ebat ve modellerde çanta ve süs eşyası olarak da değerlendirildiğini ifade etti.

Cicim kilimlerinin dünyaya tanıtımını yapmak istediklerini vurgulayan Ülkü, şunları dile getirdi:

''Cicim kilimi dokuma kursları ile kadınlarımız hem mesleki nitelik kazanıyor hem de kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel dokuma sanatımızın yaşamasına katkı sağlıyor. Yüzyıllardır kadınlar duygularını, renklerle ve desenlerle ilmek ilmek dokuyarak kilim vasıtasıyla bugünlere taşıdılar. Bundan sonra da günümüzün modern kültürü ile harmanlayarak dünyaya açılmak istiyoruz. Bu yönde tanıtım projeleri hazırlıyoruz. Amacımız ilçemizi bir dünya markası haline getirmek.''

Ayvacık Halk Eğitim Müdürü Ayhan Arslanbay ise cicim kilimi dokuma kurslarına ilk etapta 16 kursiyerin katıldığını ve 35 iş günü sürecek kursun bitmesinin ardından tekrar yeni kurslar açılacağını belirtti.

Kurs sonunda kilim dokuma sanatının tekniğini ve inceliğini öğrenen kursiyerlerin evlerinde kendi atölyelerini kurabileceğini ve yaptıkları ürünleri satabileceklerini anlatan Arslanbay, ''Bu kurslarla kadınlarımız hem mesleki nitelik kazanacak hem de kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel dokuma sanatımızın yaşamasına katkı sağlayacak. Kadınların istihdamını kolaylaştıracak bu tür kurslarımız ilerleyen zamanlarda da devam edecek. Kurs sonunda kilim dokuma sanatının tekniğini ve inceliğini öğrenen kursiyerlerimiz öğrendikleri mesleği devam ettirme imkanı bulacak.'' diye konuştu.

Kursa katılan Seyhan Avcı ise geçmişte babaannesinden gördüğü cicim kilimlerini severek dokuduğunu ifade etti.

Geçmişte sadece kilim ve örtü olarak kullanılan cicim kilimlerini çanta ve hediyelik eşya olarak tasarladıklarına işaret eden Avcı, kurs sonunda kendi atölyesini kurarak, evinde yapacağı ürünleri satıp ekonomik kazanç elde etmeyi planladığını kaydetti.

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