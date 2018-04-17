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Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Turizm Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında geleneksel el sanatları sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen törenle açıldı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan kurslarda öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan Geleneksel El Sanatları Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen törenle açıldı.

Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Turizm Haftası kutlama programı etkinlikleri kapsamında geleneksel el sanatları sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen törenle açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından başlatılan kurslarda öğrencilerin yaptığı eserlerden oluşan Geleneksel El Sanatları Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılış kurdelesini Balıkesir pullusu kurs eğitmeni Nurhan sökmen, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Mahmut Demir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Abdullah Poyrazlı ve Keçe Aksesuarları Kurs Eğitmeni Hülya Görmezoğlu birlikte kesti. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı yaptığı açılış konuşmasında “Bizim geleneksel el sanatları ürünlerindeki sanatçılarımızdan birisi Balıkesir Pullu su hocamız diğeri de Keçe Aksesuarları hocamızın kurslarımızda öğretmenlik yapmakta. Kursiyerleriyle birlikte kendi ürettikleri eserlerden oluşan sergiyi açacağız. Turizmin önemli aşamalarından biriside bilindiği gibi kültürdür. Müzeler, ören yerleri, geleneksel el sanatları bunlarda bir yerde bizim turizmimize hizmet eden önemli unsurlardır. Bu sergimiz Balıkesir’mize, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze, sergide emeği geçen arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”dedi.

Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

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