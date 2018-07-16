EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yağlı güreş geleneğinden uzaklaşılmaması gerektiğini belirterek, "Maalesef geleneksel güreşten uzaklaşılıyor. Puanlamayla biten bir güreşi ben onaylamıyorum. Bu konuda federasyonun bir şeyler yapması gerekli." dedi.

Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başpehlivanlık güreşlerinde sonradan getirilen yenişme kurallarını eleştirdi.

30 dakikada yenişme olmaması halinde 5 dakikalık uzatma bölümüne geçilmesi, buradan da galip çıkmaması halinde puan alanın galip sayıldığı "altın puan" usulünün Kırkpınar'ın ruhuna uymadığını savunan Hacıoğlu, Kırkpınar'ın geleneğinde yenişene kadar güreş olduğunu, Kırkpınar'ın süreyle kısıtlanamayacak kadar derin geleneklere bağlı olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yağlı güreş gittikçe minder güreşine benziyor. İşin kültür ve spor bakımından turizm de yaşanan güzelliği söylemem. Maalesef geleneksel güreşten uzaklaşılıyor. Puanlamayla biten bir güreşi ben onaylamıyorum. Bu konuda federasyonun bir şeyler yapması gerekli. UNESCO'da bulunan bir değerin özünden uzaklaşmamalı. Yağlı güreş maalesef minder güreşine dönmeye başladı. Arkaya dolanıp bir puan alınan bir güreş haftası izledik. Yağlı güreşe özgü oyunlar yapılmıyor. Kırkpınar ve yağlı güreşe özgü öğelerden uzaklaşmadan bu 600 yıllık geleneği geleceğe taşımalıyız. Kırkpınar'ı ritüelleriyle yaşatmalıyız."