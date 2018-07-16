EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yağlı güreş geleneğinden uzaklaşılmaması gerektiğini belirterek, "Maalesef geleneksel güreşten uzaklaşılıyor. Puanlamayla biten bir güreşi ben onaylamıyorum. Bu konuda federasyonun bir şeyler yapması gerekli." dedi.
Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başpehlivanlık güreşlerinde sonradan getirilen yenişme kurallarını eleştirdi.
30 dakikada yenişme olmaması halinde 5 dakikalık uzatma bölümüne geçilmesi, buradan da galip çıkmaması halinde puan alanın galip sayıldığı "altın puan" usulünün Kırkpınar'ın ruhuna uymadığını savunan Hacıoğlu, Kırkpınar'ın geleneğinde yenişene kadar güreş olduğunu, Kırkpınar'ın süreyle kısıtlanamayacak kadar derin geleneklere bağlı olduğunu söyledi.
Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Yağlı güreş gittikçe minder güreşine benziyor. İşin kültür ve spor bakımından turizm de yaşanan güzelliği söylemem. Maalesef geleneksel güreşten uzaklaşılıyor. Puanlamayla biten bir güreşi ben onaylamıyorum. Bu konuda federasyonun bir şeyler yapması gerekli. UNESCO'da bulunan bir değerin özünden uzaklaşmamalı. Yağlı güreş maalesef minder güreşine dönmeye başladı. Arkaya dolanıp bir puan alınan bir güreş haftası izledik. Yağlı güreşe özgü oyunlar yapılmıyor. Kırkpınar ve yağlı güreşe özgü öğelerden uzaklaşmadan bu 600 yıllık geleneği geleceğe taşımalıyız. Kırkpınar'ı ritüelleriyle yaşatmalıyız."
- Ertesi güne kalan güreşler
Kural değişikliği olmadığı dönemde 1974 yılında Babaeskili Nazmi Uzun, İzmirli Kara Ali Çelik arasındaki başpehlivanlık final güreşi pazar günü yenişme olmadığı için pazartesi gününe kalmıştı. Ertesi gün rakibini pes ettiren İzmirli pehlivan altın kemeri takmıştı.
Mustafa Yıldız - Aydın Demir arasındaki 1981 başpehlivanlık güreşlerinde de maç ertesi güne kalmış, "Arap" lakaplı Mustafa Yıldız rakibini ertesi gün yenip başpehlivan olmuştu.
Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması
Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!
Reuters duyurdu... ABD ile Türkiye arasında sürpriz 'Patriot' görüşmesi
'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Okuyucu Yorumları 0 yorum