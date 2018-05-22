Geleneksel İftarda Kudüs mesajları

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nin, hoşgörü ve paylaşmanın anlam kazandığı Ramazan ayı dolayısı ile her sene ‘birlik ve beraberliği’ pekiştirmek amacıyla düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ‘İftar Yemeği’nin 15’incisi gerçekleştirildi. Üniversitenin Florya Halit Aydın Kampüsü’nde düzenlenen iftar yemeğine akademik ve idari personelinin yanı sıra iş, siyaset ve medya dünyasından da çok sayıda davetli katıldı.

Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirilen iftar yemeğine AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli başta olmak üzere iş, siyaset, yerel yönetim ve medya temsilcileri ile üniversite öğretim üyelerinin yanı sıra 2 bine yakın misafir katılım gösterdi.

“KUDÜS’E DÜNYA KÖR VE SAĞIR”

Üniversitenin geleneksel iftar yemeğinde konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, mübarek Ramazan-ı Şerif vesilesiyle düzenledikleri iftar yemeğine teşrif eden misafirlerin katılımlarından şeref duyduklarını ifade etti. Sözlerine “Bugün Kudüs’te yaşanan zulme dünyanın gözleri kör, kulakları sağır olmuştur” şeklinde verdiği Kudüs mesajıyla başlayan Dr. Mustafa Aydın, “Dünyada birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç vardır. Bütün insanlık bir merhamet sınavı veriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi, tüm manifestosunu birlik ve beraberlik düşüncesi üzerinde, bir aile olmak üzere kurgulamıştır. Eğer biz bu birlik ve beraberliği bilim yuvası olana üniversitede sağlayamazsak, ülkemizde ve dünyada birliği nasıl sağlarız? Sultan Alparslan’ın, Sultan Fatih’in, Gazi Mustafa Kemal’in hedeflerine yürüyüşü nasıl sağlayabiliriz? Üniversiteler birliktelik için lokomotif görevi yapmalıdır. Ayrıştırıcı değil, birleştirici, evrensel değerlerle kendi öz değerlerini harmanlayıp bağrında besleyen kurumlar olmak ve bunu tüm topluma ve coğrafyaya yaymak durumundadır. 4 bin 500 öğrencisinden fazlası uluslararası öğrenci olan 40 bin kişilik bir üniversite olarak bu birlikteliği sağlamayı önemli bir misyon olarak üstlenmiş durumdayız. Farklı düşünceleri kabul ederek barış ve birliktelik sağlamak durumundayız. Mal mülk ve makam sahibi olmakla, insanın insana üstünlüğü olmaz. İnsanın insana üstünlüğü ahlak ve erdemle olur” dedi.