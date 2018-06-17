SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Yılmaz, Sivas merkeze bağlı Karabalçık köyünde düzenlenen Köy Konağı Hizmet ve Kültür Binası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bir ve beraber olunca çözülemeyecek hiçbir sorunun kalmayacağını belirtti.

Türkiye'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Yılmaz, "Anadolu'da İslam ve irfan kültürüyle kadim bir birlikte yaşama kültürüne sahibiz. Hacı Bektaşi Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Sarı Saltuk, bizim yolumuzu aydınlattı, bundan sonra da aydınlatmaya devam edecek." diye konuştu.

Devletin herhangi bir inancı öteki inançlara dayatmayacağı gibi insanların inançlarına doğrudan da müdahale edemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Devlet, toplumdaki farklı inançlara karşı adil ve eşit bir tutum takınmalıdır, bundan sonra da takınacaktır. Bizler laikliği ülkemizde inanç hayatının ve manevi ortamının barış ve esenlik içerisinde sürmesinin teminatı sayıyoruz. İnançlara eşit mesafede duran bir laiklik anlayışını savunuyoruz. Devlet ile milletin birbirine kuşkuyla bakmasını önledik, devlet ile milleti barıştırdık. Daha almamız gereken mesafeler belki olabilir, inşallah onları da hep birlikte gidereceğiz. Herkesin hak ve hukukunu koruduk, bundan sonra da koruyacağız.Topluma kimlik ve yaşam tarzı dayatılmasının karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz."