Geleneksel Japonya Günleri 24 yaşında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nın katkılarıyla Türk-Japon Dostluk Topluluğu tarafından bu sene 24.’sü düzenlenen ’Japonya Günleri’ etkinliği açılış töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara’nın sunum yaptığı etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Mustafa Görün, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, akademik personel ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

Protokol mensuplarına Japon Çay Töreni (Sado) sunumu ile başlayan etkinlikte, Kendo, Japon Dansları, Origami, Cosplay, Takvim, Müzik, Tiyatro, Yemek, Manga, Anime, Japon Edebiyatı, Japon Kaligrafi, Japon Oyunlar, Sado gibi birbirinden farklı birçok öğrenci kulübünün hazırladığı sergi gezildi. Ardından açılış törenine geçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını Japon Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aydın Özbek yaptı.

Doç. Dr. Özbek, 24 sene önce 1994 yılında üniversite bünyesinde kurulan en eski topluluklardan olan Türk-Japon Dostluk Topluluğu’nun kurucusu olduğunu belirterek, bölüm ve toplulukla ilgili bilgiler verdi. Doç. Dr. Özbek, ‘’Bu sene Troya Yılı olması nedeniyle aramızda bulunan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara’a teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ise ‘’ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Japonca Bölümü çok köklü bir bölümdür. Bu bölüm gerçekleştirdiği faaliyet ve çalışmalarla, uluslararası anlamda üniversitemizin ismini duyuruyor. Törene katıldığı için Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara’ a ve yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Konuşmasının başında üniversitenin Japon Dili Bölümü’ne sahip yegane bir üniversite konumunda olmasının nedenini şöyle açıklayan Acer, ‘’Üniversitemizin kurucu rektörü olan Prof. Dr. Mete Tunçoku, Japonya’da doktora yapmış bir hocamızdır. İşte bu sebeple de üniversitemizle Japonlar ve bazı japon kuruluşlar arasında çok derin ve sağlam bağlar kurulmuş oldu. Hatta 1993 yılında Japon Altes Prensi Mikasa, Japonca Öğretmenliği Bölümünün kuruluş törenlerine katılarak İki ülke arasındaki dostluğu simgelemesi için Anafartalar Yerleşkesine dikilen Japon Kiraz Ağacını hediye etti’’ dedi.

Acer, "Avrupa’da ve Türkiye’de Japonca Öğretmenliği Eğitimi veren tek bölüm Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde. Japon Dili Eğitimi Bölümü okuyan öğrencilerimizin de Türkiye’de tek olmak gibi ayırt edici bir özellikleri var. Üniversitemizin de böyle bir bölüme sahip olduğu için ayırt edici özelliği var. Japonya ve Japon halkı, Türkiye ve Türk halkı için gerçekten ayrıca üzerinde durulması gereken bir ülke ve önemli bir toplumdur. Bizim, Japonya’yla ve Japon toplumuyla ilişkilerimizi devam ettirmemiz ve güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Japonların örnek alınması gereken birçok meziyetleri var ve bunun üzerinde Türkiye’ye farklı bakan ve Türkleri çok seven bir toplum Japonlar.

Türkiye’nin sadece batıya odaklanmış, onlarla ilişki kuran bir ülke olmaktan çıkması gerektiğini belirterek öğrencilere seslenen Acer, ‘’Biraz da doğuya bakmalıyız. Doğudaki medeniyetin, eğitimin, teknolojinin ne kadar yüksek olduğunu keşfetmeliyiz ki bizim onlara, onların da bize vereceği çok şey olduğunu görelim. İşte bütün bu konularda özellikle Japonya ile işbirlikleri konusunda en çok katkı sağlayacak olan sizlersiniz’’ dedi.

Acer, konuşmasının sonunda bu sene Troya Yılı olması nedeniyle törende bulunan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara’a teşekkürlerini sunarak, Troya Yılı’na değindi. Acer," Çanakkale’nin ve Türkiye’nin Troya üzerinden tanıtıldığı bu yılda, Çanakkale Valiliğinin koordinasyonunda birçok faaliyet gerçekleştiriliyor ve üniversite olarak biz de katkı sağlıyoruz. Amacımız Troya’nın Anadolu’ya ait bir medeniyet olduğunu anlatmak"dedi.

Konuşmaların ardından, Japon Dansları Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan Geleneksel Japon Dansı Gösterimi ve Kendo Kulübü Eğitmeni Doç. Dr. Tolga Özşen yönetiminde, Japon kılıç teknikleri ve savaş stratejileri öğretisi olan Kendo gösterimi yapıldı.

Açılış töreni, Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara’nın ’Türkiye ve Japonya’nın Geleceği Kapsamında Diyalog’ konulu sunumu ile sona erdi.

Tören sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara’ya hediye takdiminde bulundu.

24. Japonya Günleri dahilinde gün boyu, Japon kılıç teknikleri (Kendo), Japon kaligrafi (Shodo) sergisi, Japon yemekleri standı, Kağıt katlama (Origami) sergisi, Japon satrancı (Shogi) standı, Geleneksel Japon Çay töreni, Anime izletisi gibi geleneksel ve popüler Japon kültürüne ilişkin bir çok etkinlik yapıldı.