Geleneksel otlarla yapılan yemekler yarıştı

Düzce'de düzenlenen "Tyche Bereket Festivali"nde, geleneksel otlardan yapılan yemekler yarıştı.

Anıtpark Meydanı'nda iki gündür süren ve Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen festivalde, geleneksel otlar kullanılarak yapılan yemekler jüri üyelerine sunuldu.

5 kişilik ekipten oluşan jüri üyeleri, yöresel yemek, ot yemeği ve tatlı kategorilerinde sunulan yemekleri, görsellik, sunuş ve lezzetini değerlendirerek puan verdi.

Yapılan puanlama sonucunda, "yöresel yemek" kategorisinde "Düzce Mantısı" yemeği ile Ekrem Karabulut, ot yemekleri kategorisinde "Su Böreği" ile Fatma Bayraktar birinci oldu. Tatlı kategorisinde ise "Saklı Bahçe" isimli tatlısı ile Hatice Günaydın birinciliği elde etti.

Yarışmada dereceye girenlere Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, yaptığı açıklamada, festivalin yemek yarışmasıyla yemeklerdeki ot kullanımının göz önüne çıkarıldığını söyledi.

Festivalin iki gündür güzel bir şekilde devam ettiğini aktaran Dikmen, şöyle konuştu:

"Tarihten gelen bereketi, günümüzün bereketi ile harmanladık. Şu an yarışması yapılan yemekler de tarihten gelen otlardan yapılan yemeklerdir. Bu yemekler, geleneksel otların bugün de var olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir yarışma oldu, bu yarışma geleneksel otların bugün de yanabileceğini gösterdi."

