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Geleneksel oyunlar hayat buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Geleneksel oyuncaklardan olan ‘Topaç’ Merkezefendi Belediyesi’nin ilkini düzenleyeceği şenlikle yeniden hayat bulacak.Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde örnek bir şenliğe imza atıyor.

Geleneksel oyunlar hayat buluyor

Geleneksel oyuncaklardan olan ‘Topaç’ Merkezefendi Belediyesi’nin ilkini düzenleyeceği şenlikle yeniden hayat bulacak.
Merkezefendi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde örnek bir şenliğe imza atıyor. Geleneksel oyuncakların yaşatılması noktasında önemli bir yere sahip olan şenlikte çocuklara tam 5 bin adet ahşap topaç hediye edilecek. Çeşitli sürprizlerin de olduğu şenlik, 22 Nisan Pazar günü saat 12.00 ile 15.00 arası Yenişehir Mahallesi Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Karşısında yapılacak.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, “Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda çocuklarımız için güzel bir şenlik hazırladık. İlkini düzenleyeceğimiz bu şenlikte çocuklarımıza geleneksel oyuncaklarımızdan olan ‘topaç’ hediye edeceğiz. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.
Merkezefendi Belediyesi’nin çocuklara hediye edeceği topaçlar, Karaman M Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyuncak Atölyesi’nde üretildi.

Geleneksel oyunlar hayat buluyor

Geleneksel oyunlar hayat buluyor

Geleneksel oyunlar hayat buluyor

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