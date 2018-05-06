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Geleneksel Sadabad Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar kol bağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında birçok ata sporu yarışması düzenlendi.

İSTANBUL,(DHA) -KAĞITHANE Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında birçok ata sporu yarışması düzenlendi. Bu kapsamda bu yıl 27’ncisi gerçekleşen Yağlı Güreş etkinliğinde 300’e yakın pehlivan kol bağladı. Sadabad Yağlı Güreşleri her yaştan sporcuyu ağırladı. Hasbahçe Mesire Alanı Güreş Sahası’nda gerçekleşen müsabakalarda er meydanına çıkan pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.

Sadabad Yağlı Güreşleri Recep Kara, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Salih Eriş, Nedim Gürer gibi Türkiye’nin en ünlü başpehlivanlarını misafir ederken, İstanbullulara da unutulmaz bir gün yaşattı. Müsabakalarda Ünal Karaman birinci, Salih Eriş ikinci, Hamza Köseoğlu ve Orhan Okulu da üçüncü oldu. Ödülleri Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından takdim edildi.

“HEDEFİM KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ”

Güreşin ata sporu olduğunu söyleyen Kadir Güleşen,” Destek küçük boy kategorisinde güreşiyorum. 28 rakibim vardı. Rakiplerimin arasından ben 2’ncilik madalyasını almaya hak kazandım. 4 rakibimi yendim. Finalde nasip değilmiş yenildim. Güreş sporunu seviyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Hedefim Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın madalyayı kendi şehrime armağan etmek için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

“GELENEKSEL SPORLARIMIZIN YAPILDIĞI VE İZLENEBİLDİĞİ BİR ORTAM”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Kağıthane Yağlı Güreşleri’nin 27’ncisini yapıyoruz. 300’ün üzerinde sporcumuzun kıyasıya mücadele ettiği bir alan. Burası sadece yağlı güreşlerimiz için hazırladığımız özel bir alan. Bir de burada geleneksel ve modern okçuluk müsabakaları yapıyoruz. Yılda iki kez bu alanı kullanıyoruz. Geleneksel sporlarımızın doya doya hem yapıldığı hem de izlenebildiği bir ortam. Spor için çok güzel bir ortam. Sporcularımız Kırkpınar’dan önce tüm hünerlerini burada gösteriyorlar. O açıdan da çekişmeli bir mücadele izliyoruz” ifadelerini kullandı.

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