Geleneksel sanatlar Yıldırım’da canlanıyor

Yıldırım Belediyesi, geleneksel sanat dallarını gün yüzüne çıkıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK keçe kursu öğrencilerinin el emeklerinin yer aldığı sergiyi açtı. Almira Hotel Osmanlı Meydanı Salonu’ndaki sergide, Başkan Edebali, kursiyerlerin hazırladığı eserlerin tanıtıldığı defileyi izledi. Eserleri yakından inceleyen Başkan Edebali, el emeği göz nuru ürünlerin yapımı hakkında eğitmen ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Sanat faaliyetlerine öncülük eden vatandaşları desteklediklerini vurgulayan Edebali, “İnsanların refah seviyesini artırmak için yalnızca fiziki standartlardaki artış yeterli değil. Yerel yöneticiler olarak kültür sanat faaliyetleri düzenlemenin yanında, bu alanlarda yaptıkları çalışmalarla sanat faaliyetlerine öncülük eden vatandaşlarımızı da destekliyoruz. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde geleneksel sanatlarımızdan keçe eğitimi veren Filiz Gocuk ve YIL-MEK kursiyerlerinin el emeklerinden ortaya çıkan serginin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduk. Bu alanda el emeklerini sergileyen kursiyerlerimizin aynı zamanda kendilerine ekonomik getiri sağlayacak bir meslek sahibi olmaları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıldırım’ı fiziken dönüştürürken, sosyal dönüşümü de gerçekleştiriyoruz” dedi.