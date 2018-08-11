İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu ve UNESCO iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı" 13-14 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, geleneksel sporların güncel durumunun ve gelecek projeksiyonlarının değerlendirileceği toplantıya 8'i spor bakanı olmak üzere 40 farklı ülkeden 100'e yakın yabancı üst düzey misafir katılacak.

Toplantı öncesinde misafirler, Erzurum'da devam eden "Erzurum Türk Oyunları" etkinliğinde yarın gerçekleştirilecek organizasyonlarına katılarak, Türk medeniyetinin spor ve kültür değerlerini gözlemleyecekler.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da toplantıya ev sahibi olarak katılımı bekleniyor.

