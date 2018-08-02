Sürdürülebilir projelerin önemine değinen Şahin, "Bu anlamda 'Bir Usta Bin Usta' projesi hakikaten iyi başlamış, iyi devam eden ve iyi de sonuçlanacak olan bir proje olarak karşımızda duruyor. Anadolu büyük birikimi, hikayeleri, kültürü, yaşanmışlığı, inceliği, sanatı, örfü ve adetiyle hakikaten özel bir insanlık arşivi. Bu arşivin kıymetini bilmek gerekiyor. Özellikle geleneksel el sanatlarımız bu arşivin en nadide, en kıymetli bir yerini işgal ediyor." diye konuştu.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Cilt Yapımı Kursu'nun, proje kapsamında gerçekleştirilen 43. kurs olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın teknik danışmanlığında gerçekleşen projeden başarıyla mezun olan 17 cilt yapımı kursiyeri, sertifikalarını Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende aldı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen "Bir Usta Bin Usta" projesi kursiyerlerinin "Geleneksel Türk İslam Sanatında Ciltleme" sergisi açıldı.

- "Yeni cilt ustaları yetiştirilmeli"

Şahin, unutulmaya yüz tutmuş alanlarda yeni sanatkarlar yetiştirmek gerektiğine dikkati çekerek, "Bizim geleneksel el sanatlarımız hakikaten bir destan gibidir. Bizi orada hüznümüz, sevincimiz, kederimiz, öfkemiz, savaşımız, büyük hayallerimiz, büyük umutlarımız vardır.

Hiçbir şey sadece göründüğü gibi değildir. Onun arkasında koskocaman bir hikaye vardır." dedi.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan da farklı kültürleri barındıran Anadolu'da yüzlerce yıldır birçok sanat dalının geliştiğini dile getirdi.

Ergüntan, bir toplumun en önemli unsurunun yerel değerler ve sanat olduğu youmunu yaparak, şunları kaydetti:

"Değerlerimizi kaybetmemek adına yola çıktık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü'nün teknik danışmanlığında 9 senedir bu projeyi yönetiyoruz. Seneye beş yeni meslekle projemizin 10. yılını ve bin ustayı tamamlayacağız.

Çok severek yaptığımız bir projeydi. Bütün öğrencilerimizi ve ustalarımızı ağırlayıp çok güzel bir kapanış yapmayı planlıyoruz."