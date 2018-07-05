Geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Gülce Sanat Grubu tarafından hazırlanılan geleneksel Türk sanatları sergisi sanatseverlerle buluştu.

Galeri Divan'da açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan, galerinin kurucusu Ercan Babacan, sergi ile birlikte aynı zamanda galerinin de açılışını yaptıklarını söyledi.

Babacan, galeriyi Divan Müzayede altında kurduklarını belirterek, "Burada geleneksel sanatlarla başta Osmanlı Türkçesi olmak üzere farklı dillerde kitapların müzayedeye çıkarıldığı veya perakende satıldığı bir alan oluşturduk. Tabii ticaretten ziyade bir de geleneksel sanatlar yaşamaya devam etsin, sanatçılar kolay eser üretebilsinler diye ikinci katımızda bir sanat atölyesi hazırladık." dedi.

Bu atölyede ilk olarak Gülce Sanat Grubu'nu ağırladıklarını aktaran Babacan, şöyle devam etti:

"Onlar atölyede çalışmalarını devam ettirirken, biz de eserlerini sergi salonumuzda sergiliyoruz. Bunun haricinde online olarak da eski eser alımı satımı yapıyoruz. Efemera koleksiyonları topluyoruz. Efemera'nın da Türkiye'de yaygınlaşması için bloglar yapıyoruz, çeşitli dergi ve gazetelere bilgi amaçlı yazılar veriyoruz."