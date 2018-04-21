İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye öncelikle sağlığın finansmanı konusunda, çok önemli, çözülmesi zor ve sürdürülebilirliği kolay olmayan büyük bir adımı attı. Sağlık konusunda güvencesi olmayan bir tane fert bırakmadık. Herkes sosyal güvenlik altında, Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altında. Nitelikli yatak sayısı kıyaslamasını da 2002 ile 2018 arasında yaparsak farkı çok iyi görürüz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nin Gala Yemeği ve Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Emine Erdoğan liderliğinde birincisi gerçekleşen geleneksel tıpla ilgili uluslararası kongrede çok önemli bir adım atılmış olduğunu anlattı.

Demircan, şunları kaydetti:

"Bu kongreye şu açıdan önemli, insanoğlu yeryüzüne geldiği günden beri sağlık sorunları ile hep mücadele etti. Sağlık sorunlarını çözmek için pek çok çareler üretti. Burada modern tıp dönemine gelinceye kadar gelenekselleşmiş tedavi yöntemlerini bir kere daha hatırlayıp onların insan sağlığına yapabileceği, verebileceği katkıyı ortaya koyma konusunda yapılmış bir çalışma olarak büyük bir kongre yapıldı. Bu çalışma vesilesiyle tıbbı geleneksel ve modern tıp diye iki karşı veya kategoriye ayırmak yanlış olur. Hepsi insanın mirası ve insanlığın birikimidir. Bu birikimi insanlığın hizmetine sunma gayretinde kullanacağımızı en temel yöntem bilimdir. Elbetteki insanlığın tarihi mirasında bilimsel olarak araştırıldığında, insan sağlığına katkı sağlayacak, pek çok husus bulmak mümkün olacak. O nedenle bu kongreyi çok önemsiyoruz. Bu kongre sonrasında bilim dünyasında geleneksel olarak biriktirdiğimiz hafızamızın tekrar masaya yatırılması gayretlerinin devam edeceğini inanıyoruz."