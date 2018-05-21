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Gelibolu Mevlevihanesi'nde iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 01:45 | Son Güncelleme

İftar programında mesneviden parçalar ve dualar okunarak sema gösterisi gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 3 bin kişi orucunu birlikte açtı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu, Mevlana Öğretisi ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile Çanakkale Tasavvuf Vakfının katkılarıyla Gelibolu Mevlevihanesi'ndeki iftar programının bu yıl 10'uncusu gerçekleştirildi.

Mevlevihanenin bahçesinde gerçekleşen iftardan önce mesneviden parçalar ve dualar okundu. İftardan sonra ise sema gösterisi sunuldu.

Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ, iftar öncesi yaptığı konuşmada, "Allah-u Teala ilelebet bu vatanımızı devamlı eylesin. Bizden sonra gelecek çocuklarımız da bu mutluluğu, bu tadı, bu birliği, bu beraberliği, bu şuuru yaşasın inşallah." ifadelerini kullandı.

Özbağ, Hazreti Muhammed'in oruçla ilgili hadislerini de paylaştı.

İftar sonrası yapılan protokol konuşmalarının ardından sema törenine geçildi.

Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Evreşe Belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Gelibolu Mevlevihanesi iftar

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