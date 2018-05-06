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Gelibolu'da Hıdırellez coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 12:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez kutlamaları sahilde yapıldı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Hıdırellez kutlamaları sahilde yapıldı. Yüzlerce kişi, taşlarla dilediklerinin şekillerini yapıp, hayalleri için dua etti, ateş üstünden atladı.

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, Gelibolu ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Ateş yakıp üstünden atlayan yüzlerce kişi, gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı Mevkiilerinde sahile indi. Deniz kıyısında toplanan Gelibolulular, yüzlerini deniz suyuyla yıkayıp, dua etti. Daha sonra, taşlarla sahip olmak istedikleri ev, araba ve çocukları simgeleyen şekilleri yaptı. Evlenmek isteyen gençler ise hayırlı nasipler dileyip, sevdiklerinin resimlerini çizdiler. Dilek tutup, dua etti. Çok sayıda kişi daha sonra topladıkları taşları denize attı.

Yaşadıkları İstanbul'dan eşinin memleketi olan Gelibolu'ya gelerek Hıdrellezi kutlayan Müzeyyen Taş, “Gelibolu’nun 36 yıldır geliniyim. Ama ilk defa Gelibolu'da bir hıdrellez kutluyorum. Aslen İzmirliyim. İzmir'de kordonda hep eğlenceler yapardık, ama ilk defa Gelibolu'da bu güzelliği, bu neşeyi, bu coşkuyu görüyorum. Çok mutlu oldum” dedi.

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