Tören sırasında Gelibolu'da yaşayan vatandaşlardan Nurcan Erdil, Rus gelini ve 6 aylık torunu ile anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirirken, "Hem Rus hem Türk vatandaşı benim torunum ama tabii ki önce Türk vatandaşı." dedi.

Başpiskopos Mikhail tarafından yapılan ayinin ardından, Rus yetkililerce çelenklerin bırakıldığı anıt önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Anıtın yanındaki fotoğrafların sergilendiği müze ziyaret edildi, anı defteri imzalandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine, 1917-1918 yıllarında Rusya'daki devrimden kaçarak yerleşen ve bu topraklarda yaşamlarını yitiren Beyaz Ruslar, ilçe merkezine adlarına yaptırılan anıtta düzenlenen törenle anıldı.

- "Rus ve Türk halkları için paha biçilemez değerdedir"

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, Gelibolu'daki anıtın yapılışının 10. yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

"Bu anıt, sadece kaderin kendisiyle yabancı toprağa gömülenlerin üzüntü yeri değildir." diyen Podelyshev, "Tarihi olayları hatırlatmakla kalmayıp, aynı zamanda Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından paha biçilemez değerdedir." ifadelerini kullandı.

- "Gelibolu göçlere tanıklık etti"

Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini hatırlatarak, bunun komşu ülkelerle ilişkilerde bugün büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Tarım, dünya barışının en güzel örneğinin Gelibolu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelibolu toprakları birçok işgal gördü. Gelibolu göçlere tanıklık etti. Gelibolu birçok seyyahı, bilgini, komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırladı. 1920'de Gelibolu'ya 26 bin Rus gelmişti. Vatanlarından kopmuş, doğdukları yerlerden uzak kalmışlardı. Gelibolu, bir anne gibi davrandı. Müşfik kollarında bu ülkenin insanlarını kucakladı. Bugün dönüp tarihe baktığımızda bu olayı barış, hoşgörü, insan sevgisi adına çok değerli görüyoruz."

Konuşmaların ardından, Türk ve Rus yetkililer birbirlerine teşekkür plaketi takdim etti.

Tören, Rus müzisyen Ludmila Zikina anısına kurulan Rusya Devlet Akademik Müzik Grubu'nun konseriyle sona erdi.

