HABER

Gelin arabasının çarptığı polis memuru şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabasının çarptığı motosikletin sürücüsü polis memuru Yakup Acar kaldırıldığı hastanede şehit düştü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gelin arabasının çarptığı motosikletin sürücüsü polis memuru Yakup Acar şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin Caddesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası ile karşı yönden gelen polis memuru Acar yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yakut, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çabaya rağmen kurtarılmadı.

Cizre Kaymakamı Faik Arıcan hastaneye gelerek yetkililerinden bilgi aldı.

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleriYunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!25 bin öğretmen alımı için düğmeye basıldı!
Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cizre

En Çok Okunan Haberler

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.