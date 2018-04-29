HABER

Gelin damadın galibiyet sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

Hakkari'de yeni evlenen çift, düğün çıkışında Galatasaray taraftarlarının galibiyet sevincine ortak oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni evlenen çift, düğün çıkışında Galatasaray taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesinin ardından taraftarlar kent merkezindeki Bulvar Caddesi'nde toplanarak galibiyet sevinci yaşadı.

Takımları lehine tezahürat yapan taraflarlar, araçlarıyla galibiyet turu atarak halay çekti.

Bu sırada düğünden çıkan gelin ve damat da Galatasaray taraftarlarının galibiyet sevincine ortak oldu.

Minibüsle çarşı merkezinde tur atan yeni çift, Galatasaray bayrağı sallayarak tezahüratta bulundu.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı caddede, taraftarlar olaysız dağıldı.

Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'Çok konuşulacak AK Parti-MHP sözleri! 'Buradan yüzde 99 oy alacağız'
TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildiTSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!Bahçeli'den Beşiktaş'a flaş çağrı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş derbi maçı Galatasaray Hakkari Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Şehidimizin kimliği belli oldu

Şehidimizin kimliği belli oldu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.