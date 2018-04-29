Gelin damadın galibiyet sevinci

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni evlenen çift, düğün çıkışında Galatasaray taraftarlarıyla galibiyeti kutladı.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenmesinin ardından taraftarlar kent merkezindeki Bulvar Caddesi'nde toplanarak galibiyet sevinci yaşadı.
Takımları lehine tezahürat yapan taraflarlar, araçlarıyla galibiyet turu atarak halay çekti.
Bu sırada düğünden çıkan gelin ve damat da Galatasaray taraftarlarının galibiyet sevincine ortak oldu.
Minibüsle çarşı merkezinde tur atan yeni çift, Galatasaray bayrağı sallayarak tezahüratta bulundu.
Güvenlik güçlerinin önlem aldığı caddede, taraftarlar olaysız dağıldı.
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