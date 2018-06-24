Gelin ve damat düğünden önce sandık başına geçti

Nursima KESKiN-Gizem KARADAĞ /ANKARA,(DHA)-ANKARA’da dünya evine girmeye hazırlanan genç çift, gelinlik ve damatlığıyla oy kullanmaya geldi.
Çankaya ilçesi Arjantin İlkokulu'nda oy verme işlemi devam ediyor.
Bu akşam düğün merasimiyle evlenecek olan Ayça Yılmaz ve Levent Çöre çifti gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldi. Oyunu kullanan genç çifti okuldaki diğer seçmenler alkışlayarak mutluluk diledi. Genç çift, “Akşam düğünümüz var. Bu mutlu günümüzde gelin ve dama olarak oyumuzu kullanmaya geldik. Umarız ülkemiz için en hayırlısı olur” dediler.
Görüntü Dökümü
-----------
gelin ve damat ile röp
detay
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum