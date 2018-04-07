Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'dan sonra partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Denizli'ye geçti.

ÇAY DAVETİNİ KABUL ETMEDİ

Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonundaki kongrenin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kızının EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine geçti. Bir grup vatandaşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yol kenarında Türk bayrakları açıp 'Afrin'i temizledik, çayı demledik', 'Cumhurbaşkanım hoş geldiniz, taze çayımız var, buyurun' yazılı pankart açtı.

Ancak Erdoğan'ın konvoyu durmadı, nikah törenine doğru yoluna devam etti.

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile eşi Berrin Zolan'ın hakim kızı Esra ile hakim Abdullah Tok çiftinin nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile çok sayıda davetli katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan kızı ile damadının nikahını kıydı.