Gelin ve damat festivale gelip, kavun- karpuz kesti

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde düğünleri öncesinde 17'nci Kavun ve Karpuz Festivali'ne giden Ümit Yüksel ve Gülcan Başer çifti, kavun - karpuz kesip birbirlerine ve ziyaretçilere ikram etti. Gelinlik ve damatlıkla festivale gelen çifte, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç evlilik cüzdanlarını verdi.

Bafra'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Kavun ve Karpuz Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. İlçedeki turistik tesiste yapılan festivalde üreticiler ürünlerini tanıttı, en iyi karpuz ve kavun yarışması yapıldı. İkisi de öğretmen olan Ümit Yüksel ve Gülcan Başer çifti de bugün yapılacak düğünlerinden önce festivale katıldı. Gelinlik ve damatlıkla festival alanına gelen çift, kavun ve karpuz kesip, birbirlerine ve ziyaretçilere ikram etti. Ardından Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çifte evlilik cüzdanlarını verdi.

Başkan Kılıç, "Gelin ve damat kardeşimiz bugün pasta kesmek yerine kavun ve karpuz keserek bize sürpriz yaptılar. Bize farklı anılar yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim için de değişik bir ortam oluştu. Ben bu iki kardeşimi tebrik ediyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin" dedi.

Gelin ve damat, konuşmaların ardından düğünlerine gitmek üzere festival alanından ayrıldı.

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