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Gelin ve kaynana aynı sırayı paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

Muş'un Hasköy ilçesinde Okuma Yazma Seferberliği kapsamında açılan kursta 11 çocuk ve 40 torun sahibi Akıncı, geliniyle aynı sırayı paylaşarak, okuma yazma öğreniyor

Muş'un Hasköy ilçesinde gelin ve kaynana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında açılan kursa gidiyor.

İlçenin Eşmepınar köyünde, 11 çocuk ve 40 torunu olan 88 yaşındaki Gül Akıncı ve gelini Emsal Akıncı, açılan okuma yazma kursunda aynı sırayı paylaşıyor.

Gül Akıncı, yaptığı açıklamada, "okumanın yaşı yok" sözünü hatırlatarak, 88 yaşından sonra okuma yazma öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Akıncı, "Bizim zamanımızda köyde okul olduğu halde kız çocuklarını okula göndermiyorlardı. Kız çocuklarının okuması ayıptı. Devlet okuma yazma kursu açtı. Ben de bu yaştan sonra okuma yazmayı öğreniyorum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Hanım'dan Allah razı olsun. Okuma yazma öğrendikten sonra rahatlıkla hastaneye gidebileceğim." dedi.

Emsal Akıncı da kaynanasıyla okuma yazma kursuna katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
gelin kaynana muş okuma-yazma seferberliği

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