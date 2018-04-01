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Gelincik Merkezi 7 yılda 50 bini aşkın kadına ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:10 | Son Güncelleme

Şiddet mağduru kadınlar ile çocuklara hukuki destek vermek için Ankara Barosunca 7 yıl önce kurulan Gelincik Merkezi'ndeki gönüllü avukatlar, 50 binden fazla kadına ulaştı

Şiddet mağduru kadınlar ile çocuklara hukuki destek vermek için Ankara Barosunca kurulan "Gelincik Merkezi'ndeki gönüllü avukatlar, 7 yılda 50 binden fazla kadına ulaşarak destek verdi.

Ankara Barosu bünyesinde, 2 Nisan 2011'de şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar için kurulan merkezde, 50 rehber avukat ve 350 gönüllü avukat görev yapıyor. Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından da yardım alınıyor.

Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihmal ve istismara uğrayan, şiddet gören, eğitimine devam edemeyen, kötü koşullarda çalıştırılan, fuhşa zorlanan ve çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılan kadın ve çocuklara destek verdiklerini anlattı.

Gelincik Merkezine 444 43 06 numaralı telefonla 7 gün 24 saat ücretsiz ulaşılabildiğini, rehber avukatların kadınlara yardımcı olmak için görev yaptığını belirten Arıhan, Türkiye'nin her yerinden aranabilen telefon hatına gelen aramalarda şiddetle ilgili acil durumlarda kadınlara hukuki ve adli yardım bilgisi verildiğini ve gerekli yönlendirmenin yapıldığını anlattı.

Telefonla iletişime geçen kadınların merkeze davet edildiğini, burada özel görüşmeler yapıldığını ifade eden Arıhan, merkeze gelemeyenlere telefonla da bilgi verilerek olayın durumuna göre yönlendirme yapıldığını bildirdi.

Başkan Arıhan, Gelincik Merkezi'nde rehber avukatla yapılan görüşme sonunda, olayla ilgili hukuki yolun belirlendiğini, kalacak yerin olmaması durumunda Ankara Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyelerin sığınma evlerine, mağdurların çocuklarıyla birlikte yerleşmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Somut olayın yasal koşullara uyması halinde, boşanma, nafaka, tazminat, velayet davalarının, gönüllü avukatlar tarafından açılarak takip edildiğini de belirten Arıhan, şiddet mağduru kadınlar için 6284 Sayılı ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasının sağlandığını, alınan tedbir kararına aykırı davrananlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, Adli Tıp Kurumuna başvurularak rapor alınmasının sağlandığını dile getirdi.

Avukat Aslı Koçak Arıhan, Gelincik Merkezindeki gönüllü avukatların ödenmeyen nafakalarla ilgili icra takip işlemlerini başlattığını da aktardı.

Türkiye genelindeki, kadın cinayeti ve istismar davalarında merkez adına müdahillik talebinde bulunduklarını kaydeden Arıhan, müdahillik taleplerinin kabul edilmemesi halinde ise merkezdeki rehber avukatların tüm duruşmalara izleyici olarak katıldığını belirtti.

Gelincik Merkezi hattının, kurulduğu günden bugüne 50 binden fazla kadın tarafından arandığını anlatan Arıhan, arayanların hepsine hukuki destek sağladıklarını ifade etti.

Gelincik Merkezi'nin 7. yılı dolayısıyla yarın çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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