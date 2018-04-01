Gelincik Merkezi 7 yılda 50 bini aşkın kadına ulaştı

Şiddet mağduru kadınlar ile çocuklara hukuki destek vermek için Ankara Barosunca kurulan "Gelincik Merkezi'ndeki gönüllü avukatlar, 7 yılda 50 binden fazla kadına ulaşarak destek verdi.

Ankara Barosu bünyesinde, 2 Nisan 2011'de şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar için kurulan merkezde, 50 rehber avukat ve 350 gönüllü avukat görev yapıyor. Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından da yardım alınıyor.

Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Koçak Arıhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihmal ve istismara uğrayan, şiddet gören, eğitimine devam edemeyen, kötü koşullarda çalıştırılan, fuhşa zorlanan ve çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılan kadın ve çocuklara destek verdiklerini anlattı.

Gelincik Merkezine 444 43 06 numaralı telefonla 7 gün 24 saat ücretsiz ulaşılabildiğini, rehber avukatların kadınlara yardımcı olmak için görev yaptığını belirten Arıhan, Türkiye'nin her yerinden aranabilen telefon hatına gelen aramalarda şiddetle ilgili acil durumlarda kadınlara hukuki ve adli yardım bilgisi verildiğini ve gerekli yönlendirmenin yapıldığını anlattı.