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Gelincik Merkezi'ne 7 yılda 53 bin şiddet mağduru kadın başvuru yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu tarafından 2011 yılında fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylere hukuki destek için kurulan Gelincik Merkezi, 7'nci yılını, geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikle kutladı.

Gelincik Merkezi'ne 7 yılda 53 bin şiddet mağduru kadın başvuru yaptı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu tarafından 2011 yılında fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylere hukuki destek için kurulan Gelincik Merkezi, 7'nci yılını, geçtiğimiz hafta düzenlenen etkinlikle kutladı. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi veren Gelincik Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Gülfem Yüksel, "7 yılda Türkiye genelinde 53 bin kadın merkeze başvuru yaptı. 3 bin 926 mağdura avukat ataması yapıldı" dedi.
Gelincik Merkezi, 7'nci yılını, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinliğe, Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Nazan Kesal, Televizyoncu İnci Ertuğrul, Oyuncu-Yönetmen Ali Düşenkalkar, Radyo Programcısı Özgür Aksuna ile merkezde çalışan avukatlar katıldı.
‘MERKEZ, ŞİDDET MAĞDURLARINA UZANAN EL OLMUŞTUR’
Gelincik Merkezi hakkında bilgi veren Avukat Gülfem Yüksel, "Ankara Barosu, ülke çapında artan şiddet olaylarıyla mücadele edebilmek için, Gelincik Merkezi'ni kurmuştur. Merkez, birçok kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle şiddet mağdurlarına uzanan el olmuştur. Yaptığımız istatistiki verilere göre bugüne kadar 53 bin mağdur kadına ulaşılmıştır. Bunun yanında çocuk ve LGBTİ bireylere de hizmet vermekteyiz. Şiddet mağduru herkes, bize, 444 43 06 numaralı telefonumuzdan 7-24 saat ulaşıp yardım isteyebilir. Bu tür mağdurlara umut olmaktayız" dedi.
‘HİÇBİR ÜCRET ÖDENMİYOR’
Yüksel, merkeze başvuru yapan mağdurlara ilk aşamada gönüllü avukat verdiklerini belirterek, "Hiçbir ücret ödenmiyor. Bu, tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak yapılan bir hizmettir. Bunun yanında sığınma evlerine yerleşmelerine yardım ediyoruz. Kendi imkanlarımızla çeşitli yardımlarda da bulunuyoruz" diye konuştu.
2017'DE 260 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ, ‘CİNSEL İSTİSMAR GİDEREK ARTIYOR’
2017 yılında 260 kadının öldürüldüğünü belirten Yüksel, "Bunların 17'sinin intihar ettiği söylenildi. Bu rakam, kadın cinayetleri açısından çok büyük. Cinsel istismar, maalesef ülkemizde giderek artıyor. Bununla ilgili ve çocuklara istismar için bize başvuran kadınlarımız var. Bunların yanında ensest vakaları da artmış durumda. Bu kişilere de hukuki yardımda bulunuyoruz. Gönüllü avukatlarımızla davalarını takip ediyoruz" dedi.
‘AVUKATLAR EĞİTİMDEN GEÇİYOR’
Gelincik Merkezi'nde, şiddet olaylarına karşı özel eğitim almış, konusunda uzman 45 rehber avukat ve 221 gönüllü avukat çalışıyor. Merkezde ayrıca ihtiyaç halinde, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından da yardım alınıyor.

FOTOĞRAFLI

Gelincik Merkezi'ne 7 yılda 53 bin şiddet mağduru kadın başvuru yaptı

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