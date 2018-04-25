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Gelinden ağlatan konuşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Betül Tatoğlu ve Faruk Yarbaşı, yapılan nikah töreni ile dünya evine girdiler.

Gelinden ağlatan konuşma

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Betül Tatoğlu ve Faruk Yarbaşı, yapılan nikah töreni ile dünya evine girdiler. Gelin Betül Tatoğlu, nikah törenin ardından annesi ve babası için yaptığı konuşmada davetlileri ağlattı.
Kozlu belediyesi meclis salonunda Betül Tatoğlu ile Faruk Yarbaşı’nın nikahlarını Kozlu belediye Başkanı Kerim Yılmaz kıydı. Gelin Betül Tatoğlu, nikahın ardından anne ve babası için söyledikleriyle davetlileri ağlattı.
"Babamdan dürüst olmayı efendi gibi olmayı, annemden hanım efendiliği bereketi öğrendim"
Sözlerine nihanına katılanlara teşekkür ederek başlayan gelin Betül Tatoğlu; "Bugün benim için çok önemli bir gün hepiniz buradasınız çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerim burada en başka annem babam burada. Beni yalnız bırakmadılar. Sağ salimler başımdalar her zamanda başımın üzerinde yerleri var. Ben babamın soyadını bu zamana kadar gururla taşıdım. Her zaman onun gurur duyuyorum o benim herşeyim. Herkes için ailesi önemli. Ben onlarla her zaman gururdum. Annemden hanım efendiliği bereketi öğrendim. Babamdan dürüst olmayı efendi gibi olmayı öğrendim. Babam benim bu zamana kadar her zaman onurlu şerefli bir şekilde başımda durmuştur. Bundan sonrada yine aynı şekilde onur ve şerefli eşi var yanında ben hepsini çok seviyorum" dedi.
Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’da nikahlarını kıydığı çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Gelinden ağlatan konuşma

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