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Gelini baba evinden vinçle aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde baba Ayhan Gül, bugün evlenecek olan oğlu Cihan Gül ile gelini Melda Ülker'e sürpriz yaptı.

Gelini baba evinden vinçle aldılar

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde baba Ayhan Gül, bugün evlenecek olan oğlu Cihan Gül ile gelini Melda Ülker'e sürpriz yaptı. Ayhan Gül, gönderdiği vinçle, oğlunun gelini evinden alıp nikah salonuna götürmesini sağladı.
İzmir'in Torbalı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Yapı Sitesi'nde ilginç bir gelin alma yaşandı. Bugün evlenecek olan Cihan Gül ile Gelin Melda Ülker, vinç yardımıyla kız evinin 4'üncü katından aşağıya inerek nikah salonuna gitti. Damadın babası Ayhan Gül'ün aklına gelini vinç yardımıyla baba evinden çıkartmak geldi ve çifte sürpriz hazırladı. Vinç gelinin evinin önüne getirildi. Yükseklik korkuları bulunduğu öğrenilen çiftten damat, gelini balkondan çıkararak, çevredekilerin alkışları arasında vinçle aşağıya indirdi. Çift daha sonra Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde bulunan nikah salonuna gitti.

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Gelini baba evinden vinçle aldılarGelini baba evinden vinçle aldılar

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