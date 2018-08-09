Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Horasanlı Mahallesi'nde Naciye Şeşen ile Adem Teberci'nin 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen düğün töreninde genç çift, nikah masasına oturdu. Tavas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme memuru Mehmet Çinili, "Sayın Naciye Şeşen, kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz ?" diyerek geline mikrofon uzattı.
Şeşen, damada bakıp gülümseyerek "Hayır.." dedi. Evlendirme memuru Çinili, davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekince, gelin Şeşen, "..lısıyla diyecektim ama siz hemen çektiniz" dedi.
Damat Adem Teberci'nin de "Sorun yok, 'hayırlısıyla evet' diyecekti." dediği törende davetlilerden sessizlik talep eden evlendirme memuru, "Beyan esas, hayır kelimesi çıktığı için ben bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz." dedi.
Gelin ve damat ile misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca defteri alıp nikah masasından ayrıldı.
YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA NİKAHI KIYDI
Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve İlçe Nüfus Müdürlüğünden yetkililerle görüşüldükten sonra evlendirme memuru, genç çiftin nikahını kıydı.
Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç çiftin nikah akdi sırasında gelinin ağzından "hayırlısı" çıktığı için bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.
Aileyi tanıdığını ve bildiğini dile getiren Akyol, "Buralarda herhangi bir şey sorulduğunda 'Hayırlısıyla' denir. Gelin hanımımız da o alışkanlıkla 'Evet' demeden önce 'Hayırlısıyla' kelimesini kullanmak istemiş. Görevli arkadaş da bunun üzerine nikahı kıymamış. Aile bizi aradı. Görüşmelerimiz sonunda akit teyit edilerek nikah kıyıldı." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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