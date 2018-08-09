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Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evlilik töreninde gelinin nikah memurunun sorusuna kelime oyunuyla yanıt vermek istemesi, az kalsın nikahın iptal edilmesiyle sonuçlanıyordu.

Horasanlı Mahallesi'nde Naciye Şeşen ile Adem Teberci'nin 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen düğün töreninde genç çift, nikah masasına oturdu. Tavas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme memuru Mehmet Çinili, "Sayın Naciye Şeşen, kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz ?" diyerek geline mikrofon uzattı.

Şeşen, damada bakıp gülümseyerek "Hayır.." dedi. Evlendirme memuru Çinili, davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekince, gelin Şeşen, "..lısıyla diyecektim ama siz hemen çektiniz" dedi.

Damat Adem Teberci'nin de "Sorun yok, 'hayırlısıyla evet' diyecekti." dediği törende davetlilerden sessizlik talep eden evlendirme memuru, "Beyan esas, hayır kelimesi çıktığı için ben bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz." dedi.

Gelin ve damat ile misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca defteri alıp nikah masasından ayrıldı.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA NİKAHI KIYDI

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve İlçe Nüfus Müdürlüğünden yetkililerle görüşüldükten sonra evlendirme memuru, genç çiftin nikahını kıydı.

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç çiftin nikah akdi sırasında gelinin ağzından "hayırlısı" çıktığı için bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

Aileyi tanıdığını ve bildiğini dile getiren Akyol, "Buralarda herhangi bir şey sorulduğunda 'Hayırlısıyla' denir. Gelin hanımımız da o alışkanlıkla 'Evet' demeden önce 'Hayırlısıyla' kelimesini kullanmak istemiş. Görevli arkadaş da bunun üzerine nikahı kıymamış. Aile bizi aradı. Görüşmelerimiz sonunda akit teyit edilerek nikah kıyıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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nikah nikah memuru evlilik Denizli

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
şu nikah memurlarıda kendilerini nimetten sayıyorlar
Ne memurmuş ya :( açıklamaya bak. Orda şaitler ne işe yarıyor? insanların mutlu gününü niye kursağında bırakıyorsun?
Sırf sosyal medyada böyle birşeyin duyulacağını bildiği için kadınlar bu ara bunu çok yapmaya başladı. Bence hiç bir şekilde taviz vermeyipekip gitmesi lazımdı Bir daha geri gelmemesi gerekirdi memurun
aileler cocuklarını evliliğe hazırlarken çeyiz ve takıları değilde evliliğin şakaya gelmeyeceğini ve ciddi bir konu olduğunu anlatsalar cocuklarımızda nikah masasında böğle aptalca şaka yapmamaları gerektiğini bilirler.
Keşke aynı şey benim başıma da gelseydi...
evliliği bile oyun haline getirmisler.o yüzden aile kavramı yok oldu
Böyle yedirirler lafı işte gelin hanım
Bence biraz hoşgörülü olmalıydı. Bu şekilde üzmeye gerek yok insanları
İşiniz gücünüzmü yok. keşke kıyılmasaydı nikahınız. evet dicen altı üstü. bu kelime oyunları nedir? sonraki nikah tarihinede 1 ay ertelemeli vericeksin görücekler hayırlısını.
bunlar moda oldu adam gibi evet demek çok mu zor adı üstünde nikah şahidi nikah memuru sen hayır dersen oda nkahımkıymaz dini nikahta bile eşliğe kabul ettinmi diye hanıma soruluyor hemde 3 defa evet ettim yanıtı alıncaya kadar imam nikahı kıymıyor
bir sosyetenin düğününde nikah memurları şempaze gibi oluyorlar herkes istediği gibi cevap veriyor .sosyete ya zenginler nikah memuru da yalakalık yapıyor.böyle insanlar bir espri yapsa hemen nikahı kıymıyorum diyor esasında kafasını gözünü patlatacan.....
şaklabanlık yapma yeri değil, keşke hiç evlenmeselermiş, memleketin daha fazla saçma sapan ilişkilere tahammülü kalmadı zaten.
YIL 2250 DE OLSA ÖĞRENEMEYECEKSİNİZ EVET DEMEYİ
ne akıllanmadık insanlar var yahu, alacan havluyu ıslatıp ıslatıp dövecen bunları, taki çekirdek beyinleri yerine oturana dek...
kıymayacaksın nikahı 50 sefer tv lerde haber çıktı bu memurların yasalarında böyle şart varmış demek ki özellikle bunu bile bile her yerde haberleri çıkmasına rahmen gene böyle heyecan arıyorlar anlamadım gitti . aetık böyle haberlere çıkmak için mi yapıyorlar reklam niyetiyle bilemiyorum
Nikah memuru haklı.
bu ne yobazlık böyle önceleride nikah sırasında şaka yapılırdı sonra evet denilip imza atılır karşınızdaki insanlar küçükmü gelinle damat oraya en mutlu günlerinde hayır demek içinmi oturmuşlar birazda hoşgörü gerek yeni nikah memurlarına
Sizin evliliğiniz de şaka gibi olur bu gidişle. Keşke kıymasaymış memur. Haketmişler.
ne bu oyuncak mı. karşında devlet memuru var. kıymaz adam nikahı.
kim milyoner olmak ister yarışmasında soruya nasıl cevap verileceğini öğrenen toplum, nikah memurunun sorusuna nasıl cevap verileceğini bilmiyor. tüketmediğimiz cıvıklaştırmadığımız ne kaldı ki!
ne gereği var süsün.. "evet " bu kadar yahu..
bu nikah memurları kendi espiri yapınca bişey olmuyor evlenenler yapınca kıyamet kopuyor ne mal oldu bu kavaslar :)
bu korku damata yeter
olm nikah memurusun la.. insanlar nikahında eğlenceli birşeyler yapmış ne var bunda.. bi defa daha olmuştu şakayı başkasına yaparsın muhabbeti.. ulan insanımız amma tahammülsüz olmuş ya.. hadi tamam devir insanı tahammülsüz yaptı da.. bu tahammülsüzlüğünüzü masum vatandaşa değil de hakeden yerlere bi gösterseniz varya herşey çok güzel olacak da.. siz de gücünüzün yettiğine diş gösteriyorsunuz tabi.. dünyanın kanunu..
yazılışı aynıdır ama farklı okunur ‘hayırlısıyla’ ve Hayır-lısıyla kelimeleri. Gelin hanımın şakası hiç olmamış
Zorla kıyılmış nikah görüntüsü var. Bu nikah problemli en az ertesi güne kadar beklenilmeliydi.
Ufacın bir seramoninin bile bokunu çıkardığımız için müstahak böyle şeyler..
Ulan adam gibi Evet diyin. Bo...unu çıkarttınız bu işin...
lüzumsuz gelin. bundan eş mi olur
Anlayışsız ve ukala bir toplum olduk onların en mutlu anı sana ne oluyor nikah memuru insanlığınımı yitirdin
Espri yapma Yakup çay yap...Ya kardeşim bu kadar sevindirik olmaya gerek yok adam gibi evet de bitir nikahını. İlla zevzeklik yapılması şart değil.
şımarık nikah memuru. insanların mutluluklarını mahvettin
yeter artık bunca haber çıkıyo hala şu komik olmayan şakayı niye yapıyorsunuz
Şimdi nikahlarda hayır-lısı moda oldu sosyal fonemen olmak için. Hayırlısı olsun bakalım
sizde b.kunu çıkarmayın artık.
nihah memurunun işgüzarlık yapması ve bu durumda haber olacağını biliyor..ne oldu şimdi ünlü mü oldun tanınan kişi mi oldun..milletin mutlu gününü zehir etmekten başka birşey değil..
hala akıllanmadınız demi . ağzımızdan çıkan İlk kelime geçerli sayılıyo . o yüzden hayırlısı hayırlısıyla hayır demiyorum falan gibi şeyler söylemeyin . evet deyin geçin kamiller
14 asırdan bu yana cahiliye hiç bu kadar tavan yapmamıştı
Boşanırkende hayırlısı olur
hayır diyeceksin orda ne isin var.Zorlamı getirdiler seni
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