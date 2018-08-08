Gelinin kelime oyunu nikahı geciktirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evlilik töreninde gelinin nikah memurunun sorusuna kelime oyunuyla yanıt vermek istemesi, az kalsın nikahın iptal edilmesiyle sonuçlanıyordu.
Horasanlı Mahallesi'nde Naciye Şeşen ile Adem Teberci'nin 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen düğün töreninde genç çift, nikah masasına oturdu.
Tavas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme memuru Mehmet Çinili, "Sayın Naciye Şeşen, kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz ?" diyerek geline mikrofon uzattı.
Şeşen, damada bakıp gülümseyerek "Hayır.." dedi. Evlendirme memuru Çinili, davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekince, gelin Şeşen, "..lısıyla diyecektim ama siz hemen çektiniz" dedi.
Damat Adem Teberci'nin de "Sorun yok, 'hayırlısıyla evet' diyecekti." dediği törende davetlilerden sessizlik talep eden evlendirme memuru, "Beyan esas, hayır kelimesi çıktığı için ben bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz." dedi.
Gelin ve damat ile misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca defteri alıp nikah masasından ayrıldı.
Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve İlçe Nüfus Müdürlüğünden yetkililerle görüşüldükten sonra evlendirme memuru, genç çiftin nikahını kıydı.
Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç çiftin nikah akdi sırasında gelinin ağzından "hayırlısı" çıktığı için bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.
Aileyi tanıdığını ve bildiğini dile getiren Akyol, "Buralarda herhangi bir şey sorulduğunda 'Hayırlısıyla' denir. Gelin hanımımız da o alışkanlıkla 'Evet' demeden önce 'Hayırlısıyla' kelimesini kullanmak istemiş. Görevli arkadaş da bunun üzerine nikahı kıymamış. Aile bizi aradı. Görüşmelerimiz sonunda akit teyit edilerek nikah kıyıldı." ifadesini kullandı.
Korkunç! Bu halde buldular
Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'
Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!
Tesla'da flaş gelişme! Elon Musk dünyaya böyle duyurdu
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum