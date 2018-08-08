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Gelinin kelime oyunu nikahı geciktirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:18 | Son Güncelleme

Denizli'deki bir düğünde "eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna kelime oyunuyla yanıt vermek isteyen gelinin "hayır" yanıtını vermesi ve mikrofon çekildikten sonra "...lısıyla evet" demesi üzerine nikah memuru, nikahı kıymadı - Nikah, belediye başkanı ve ilçe nüfus müdürlüğü yetkililerinin araya girmesiyle kıyılabildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir evlilik töreninde gelinin nikah memurunun sorusuna kelime oyunuyla yanıt vermek istemesi, az kalsın nikahın iptal edilmesiyle sonuçlanıyordu.

Horasanlı Mahallesi'nde Naciye Şeşen ile Adem Teberci'nin 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen düğün töreninde genç çift, nikah masasına oturdu.

Tavas Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü evlendirme memuru Mehmet Çinili, "Sayın Naciye Şeşen, kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz ?" diyerek geline mikrofon uzattı.

Şeşen, damada bakıp gülümseyerek "Hayır.." dedi. Evlendirme memuru Çinili, davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekince, gelin Şeşen, "..lısıyla diyecektim ama siz hemen çektiniz" dedi.

Damat Adem Teberci'nin de "Sorun yok, 'hayırlısıyla evet' diyecekti." dediği törende davetlilerden sessizlik talep eden evlendirme memuru, "Beyan esas, hayır kelimesi çıktığı için ben bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz." dedi.

Gelin ve damat ile misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca defteri alıp nikah masasından ayrıldı.

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve İlçe Nüfus Müdürlüğünden yetkililerle görüşüldükten sonra evlendirme memuru, genç çiftin nikahını kıydı.

Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç çiftin nikah akdi sırasında gelinin ağzından "hayırlısı" çıktığı için bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.

Aileyi tanıdığını ve bildiğini dile getiren Akyol, "Buralarda herhangi bir şey sorulduğunda 'Hayırlısıyla' denir. Gelin hanımımız da o alışkanlıkla 'Evet' demeden önce 'Hayırlısıyla' kelimesini kullanmak istemiş. Görevli arkadaş da bunun üzerine nikahı kıymamış. Aile bizi aradı. Görüşmelerimiz sonunda akit teyit edilerek nikah kıyıldı." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli evlendirme nikah

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