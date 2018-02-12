Gelinliğine 33 yıl sonra yeniden kavuştu

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir kadın, düğününden 33 sene sonra, kuru temizlemede karışan gelinliğine yeniden kavuştu.

Ame Bartlebaugh adındaki bir genç kız, düğününde giymek üzere büyük annesinin Willowick'deki evinde annesinin gelinliğini aramaya başladı.

Bulduğu gelinlik kutusundan, fotoğraflarda gördüğü annesine ait gelinliğin değil bir başka gelinliğin çıkması üzerine Bartlebaugh, durumu sosyal medyada paylaştı.

Fotoğrafları gören bir diğer kişinin, gelinliğin, arkadaşının annesine ait olduğunu fark etmesi üzerine, Michelle Havrilla adındaki kadın, 1985 yılındaki düğününden sonra kuru temizlemede karışan gelinliğine kavuştu.

Böylece, Havrilla'nın gelinliğinin, Willowick'deki artık kapalı olan bir kuru temizleyici tarafından yanlış kutuya konulması üzerine bir başka aile tarafından saklandığı ortaya çıktı.

Bartlebaugh, sosyal medyadan şimdi de annesinin gelinliğinin bulunmasına yardımcı olunmasını istiyor.

AA