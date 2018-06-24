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Gelinlikle oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

Eskişehir'de düğün törenleri öncesi gelinliğiyle sandık başına gelen Altıntaş oyunu verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir gelin, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına gitti.

Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde gelinlik ve damatlıkla Akarbaşı Mahallesi'ndeki Gazi Kız Meslek Lisesi'ne gelen Yasemin Altıntaş ve İbrahim Nakaş çifti, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Gelin Yasemin Altıntaş, 1016 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Damat İbrahim Nakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün töreni öncesinde eşinin vatandaşlık görevini yerine getirmesi için oy kullanmaya geldiklerini belirterek, "Benim sandığım Bilecik'te. Ben de orada kullanacağım. Eşim için geldik." dedi.

Seçim gününde evlenmelerinin, kendileri için unutulmaz bir anı olacağını dile getiren gelin Yasemin Altıntaş da "Düğün tarihini önceden belirlemiştik. Bizim için de sürpriz oldu. Allah'tan hayırlısı neyse onu istiyoruz. Seçimler ülkemize uğur getirsin." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
damatlık Eskişehir gelinlik Oy seçim

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