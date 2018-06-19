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"Gelir adaletini sağlayacak 2 proje yapıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Bizim mazluma, ezilene, ücretliye, emekçiye karşı bir borcumuz var. Onun için de gelir adaletini sağlayacak 2 proje yapıyoruz"

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bizim mazluma, ezilene, ücretliye, emekçiye karşı bir borcumuz var. Onun için de gelir adaletini sağlayacak 2 proje yapıyoruz." dedi.

Erdoğdu, partisinin Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde birinci sırada yapacakları görevin yüksek katma değerli üretim olduğunu belirterek, Tükiye'nin 3 büyük devrimi kaçırdığını savundu.

Bu nedenle 4'üncüsünü yakalamak zorunda olduklarına söyleyen Erdoğdu, dijitalleşmeyi çocuklara öğrettikleri takdirde Türkiye'nin geleceğin zengin bir ulusu olabileceğini kaydetti.

Erdoğdu, yüksek katma değerli üretimin ilk şartının KOBİ'leri güçlendirmek olduğuna işaret ederek, "KOBİ'lerin masraflarını düşürmemiz, kolay kredi imkanı sağlamamız gerekiyor. KOBİ çölde suya muhtaç gibi şu anda ama teminat veremiyor. Teminat veremiyorsa devlet olarak ben hak eden, çalışan KOBİ'ye sıfır faizli kredi vereceğim. KOBİ üretecek ki ben para kazanabileyim. Tarımsal üretimimize de nitelikli, kaliteli ve devlet tarafından desteklenmiş üretim sistemine geçeceğiz. Bir diğer yapacağımız şey, gelir dağılımı adaletini düzeltmek." diye konuştu.

Sanayiyi Anadolu'ya yaymak gerektiğini dile getiren Erdoğdu, yapacakları yatırımlarla Anadolu'daki üretimi artıracaklarını ve destekleyeceklerini anlattı.

- "Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak"

Erdoğdu, Türkiye'nin muhteşem bir konumda olduğunu, ticaretin merkezinde yer aldığını belirterek, tüm ülkelerle iyi ilişkiler kuracaklarını söyledi.

Anadolun'un tam ortasına "Merkez Türkiye" projesiyle finans, üretim, lojistik başkenti ile ekonomiyi bu bölgeye yayacaklarını anlatan Erdoğdu, "Bizim mazluma, ezilene, ücretliye, emekçiye karşı bir borcumuz var. Onun için de gelir adaletini sağlayacak 2 proje yapıyoruz. Yapmak zorundayız çünkü Türkiye'nin serveti yüzde 1'in eline geçti. Yüzde 99'umuz borçlu veya mülksüzüz. Halkın zengin değilse istediğin kadar büyü, büyüme hiçbir işe yaramaz. Halkının zengin olması, açlıkla mücadele etmesi gerekiyor. Bunun için de ücretler genel seviyesinde yükselteceğiz. Bunun en temel yolu asgari ücreti yükseltmek. Asgari ücret CHP iktidarında, Muharrem İnce Başkanlığı'nda 2 bin 200 lira olacak." şeklinde konuştu.

Erdoğdu, son yapacakları işin "aile sigortası" olduğunu belirterek, bu projenin mazlumu açlıktan kurtaran proje olduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Erdoğdu, partisinin bazı milletvekili adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu Darıca

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