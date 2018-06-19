KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bizim mazluma, ezilene, ücretliye, emekçiye karşı bir borcumuz var. Onun için de gelir adaletini sağlayacak 2 proje yapıyoruz." dedi.

Erdoğdu, partisinin Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde birinci sırada yapacakları görevin yüksek katma değerli üretim olduğunu belirterek, Tükiye'nin 3 büyük devrimi kaçırdığını savundu.

Bu nedenle 4'üncüsünü yakalamak zorunda olduklarına söyleyen Erdoğdu, dijitalleşmeyi çocuklara öğrettikleri takdirde Türkiye'nin geleceğin zengin bir ulusu olabileceğini kaydetti.

Erdoğdu, yüksek katma değerli üretimin ilk şartının KOBİ'leri güçlendirmek olduğuna işaret ederek, "KOBİ'lerin masraflarını düşürmemiz, kolay kredi imkanı sağlamamız gerekiyor. KOBİ çölde suya muhtaç gibi şu anda ama teminat veremiyor. Teminat veremiyorsa devlet olarak ben hak eden, çalışan KOBİ'ye sıfır faizli kredi vereceğim. KOBİ üretecek ki ben para kazanabileyim. Tarımsal üretimimize de nitelikli, kaliteli ve devlet tarafından desteklenmiş üretim sistemine geçeceğiz. Bir diğer yapacağımız şey, gelir dağılımı adaletini düzeltmek." diye konuştu.