Gelir uzmanlarından, Bakan Ağbal'a atma türkülü '3600 ek gösterge' talebi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 3600 ek göstergede merkez-taşra ayrımının kaldırılmasını isteyen bir grup gelir uzmanı türküyle Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Ek gösterge talebi için kemençe eşliğinde yöreye özgü kendi besteledikleri atma türküyü seslendiren gelir uzmanlarının görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı.
Trabzon'da Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları, kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına yönelik taleplerini türkü ile dile getirdi. Zağnos Vadisi'nde bir araya gelen bir grup gelir uzmanı, kemençe eşliğinde türkü söyleyip, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türküyle söyleyen gelir uzmanları görüntüleri sosyal medyadan da paylaşarak, merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini istedi.
'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi'nin seslendirdiği atma türkünün sözleri ise şöyle:
"Bir türkü söyleyelim Trabzon'dan Bakan'a
Versin ek göstergeyi gelir uzmanlarına
Topladık vergileri, dağıttık bol kepçeden
Gelir uzmanlarını hiç görmedin bütçeden
Mükellefle barıştın, bizimle de uzlaşsan
Merkez taşra farkını bir kaldırsan kaldırsan
İlettik talepleri sorunları çözsen
Merkez taşra farkını ne olursun gidersen"
FOTOĞRAFLI
Ankara ve İstanbul'da son dakika operasyonu! Derneklere baskın, rütbeli askerlere gözaltı
Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
Beyonce'tan olay yaratan dans!
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum