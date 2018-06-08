HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Gelir uzmanlarından, Bakan Ağbal'a atma türkülü '3600 ek gösterge' talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

TRABZON'da, 3600 ek göstergede merkez-taşra ayrımının kaldırılmasını isteyen bir grup gelir uzmanı türküyle Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi.

Gelir uzmanlarından, Bakan Ağbal'a atma türkülü '3600 ek gösterge' talebi

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, 3600 ek göstergede merkez-taşra ayrımının kaldırılmasını isteyen bir grup gelir uzmanı türküyle Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Ek gösterge talebi için kemençe eşliğinde yöreye özgü kendi besteledikleri atma türküyü seslendiren gelir uzmanlarının görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı.
Trabzon'da Maliye Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan gelir uzmanları, kendilerinin de 3600 ek gösterge kapsamına alınmasına yönelik taleplerini türkü ile dile getirdi. Zağnos Vadisi'nde bir araya gelen bir grup gelir uzmanı, kemençe eşliğinde türkü söyleyip, Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi. Yöreye özgü şiveyle taleplerini besteye döküp atma türküyle söyleyen gelir uzmanları görüntüleri sosyal medyadan da paylaşarak, merkez taşra ayrımının kaldırılmasını ve 3600 ek gösterge verilmesini istedi.
'Eşitlik adalet istiyoruz' yazılı gömlek giyen gelir uzmanı Alay Hamzaçebi'nin seslendirdiği atma türkünün sözleri ise şöyle:
"Bir türkü söyleyelim Trabzon'dan Bakan'a
Versin ek göstergeyi gelir uzmanlarına
Topladık vergileri, dağıttık bol kepçeden
Gelir uzmanlarını hiç görmedin bütçeden
Mükellefle barıştın, bizimle de uzlaşsan
Merkez taşra farkını bir kaldırsan kaldırsan
İlettik talepleri sorunları çözsen
Merkez taşra farkını ne olursun gidersen"

FOTOĞRAFLI

Gelir uzmanlarından, Bakan Ağbal'a atma türkülü '3600 ek gösterge' talebi

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Adalet Bakanı Gül'den Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajıAdalet Bakanı Gül'den Erdoğan Demirören için başsağlığı mesajı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerimBaşbakan Yardımcısı Bozdağ: Demirören ailesine başsağlığı ve sabır dilerim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NASA açıkladı: Mars'ta heyecan uyandıran iki keşif

NASA açıkladı: Mars'ta heyecan uyandıran iki keşif

Muharrem İnce'nin, Korgeneral Temel hakkındaki sözlerine suç duyurusu

Muharrem İnce'nin, Korgeneral Temel hakkındaki sözlerine suç duyurusu

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!

Saç kurutma makinesi bu hale getirdi!

Saç kurutma makinesi bu hale getirdi!

TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de feci kaza! Trafik kilitlendi

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.