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Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti

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ADNAN ERTÜRK KİMDİR?

1968 yılında Kayseri’de doğdu. İlk-Orta ve Lise Eğitimini Ankara’da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını (Finans dalında) 2002 yılında ABD'de University of Illinois’de tamamladı.

adnanerturk

1991–1995 yıllarında Maliye Müfettiş Yardımcısı, 1995–2001 yıllarında Maliye Müfettişi, 2001–2003 yıllarında da Maliye Başmüfettişi olarak görev yaptı. 2003 yılının Ağustos ayında Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevine atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduktan sonra Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak aynı görevine devam etti. 2006 yılının Ocak ayında Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, 08.12.2007 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, 02.09.2009 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına, 04.08.2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Bu görevini sürdürmekte iken, 02.05.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kararnameyle Gelir İdaresi Başkanı olarak atandı. Adnan ERTÜRK, evli ve iki çocuk babası olup, yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Gelirler İdaresi Başkanlığı Adnan Ertürk Ankara

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
E NE OLMUS OLDUYS E HER TÜRLÜ SALTANAT OLARAK KALP KIRIZI HERKES ONU TADACAK
Hadi bunu da siyaset e alet edin seçim öncesi ne de olsa.. Haydi siyasiler cenaze törenine :)
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