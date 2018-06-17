MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Gelişmiş ülkeler kaplumbağa hızıyla yürüyor. Bu bürokratik, hantal yapılarıyla çözüm üretmede güçlük çekiyorlar. Türkiye gelişmiş ülkelerin 4 katı daha hızla büyüyor. Onlar 1 büyüyorsa biz 4 büyüyoruz." dedi.

Elvan, partisinin Aydıncık İlçe Başkanlığı tarafından ilçe binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Elvan, Akdeniz Sahil Yolu ile ilgili 2002 öncesinde eski bir ulaştırma bakanının "Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesini getirseniz bu yolu yapamazsınız." dediğini anımsattı.

Bakan Elvan, "Mersin'den yola çıktık 1,5 saatte Aydıncık'a geldik. 2 yıl içerisinde 10 tünelin açılışını gerçekleştirdik. 2014'de Boğsak Tüneli'ni açmıştık ve şu anda tünel sayımız 11'e çıktı. Yoğun şekilde de çalışmalarımız devam ediyor. Daha açılacak tünellerimiz var." diye konuştu.

Daha sonra Aydıncık ilçesi muhtarıyla bir restoranda bir araya gelen Bakan Elvan, muhtarlarla tek tek bayramlaştı ve sorunlarını dinledi.