MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Gelişmiş ülkeler kaplumbağa hızıyla yürüyor. Bu bürokratik, hantal yapılarıyla çözüm üretmede güçlük çekiyorlar. Türkiye gelişmiş ülkelerin 4 katı daha hızla büyüyor. Onlar 1 büyüyorsa biz 4 büyüyoruz." dedi.
Elvan, partisinin Aydıncık İlçe Başkanlığı tarafından ilçe binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Elvan, Akdeniz Sahil Yolu ile ilgili 2002 öncesinde eski bir ulaştırma bakanının "Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesini getirseniz bu yolu yapamazsınız." dediğini anımsattı.
Bakan Elvan, "Mersin'den yola çıktık 1,5 saatte Aydıncık'a geldik. 2 yıl içerisinde 10 tünelin açılışını gerçekleştirdik. 2014'de Boğsak Tüneli'ni açmıştık ve şu anda tünel sayımız 11'e çıktı. Yoğun şekilde de çalışmalarımız devam ediyor. Daha açılacak tünellerimiz var." diye konuştu.
Daha sonra Aydıncık ilçesi muhtarıyla bir restoranda bir araya gelen Bakan Elvan, muhtarlarla tek tek bayramlaştı ve sorunlarını dinledi.
24 Haziran'da erken seçim kararı alındığına ve tüm siyasi partilerin çalışmalarını yürüttüğüne değinen Elvan, şunları söyledi:
"Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli bir seçim. Yeni hükümet sistemine giriyoruz ki bunun çok ciddi, önemli avantajları olacak bize. Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. O kadar hızlı bir değişim yaşanıyor ki geçmişte nesilden nesile belki bir kaç nesil sonraya atan değişim, bugün aylık, haftalık hatta günlük bile yaşanıyor. Böyle bir değişim sürecinde hızlı hareket eden, sorunlara anında çözüm üreten ve dinamik bir yapıda olan bir hükumet anlayışı, yapısı son derece önemliydi. Aslında birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bu adımı atmadan biz bu adımı attık. Gelişmiş ülkeler kaplumbağa hızıyla yürüyor. Bu bürokratik, hantal yapılarıyla çözüm üretmede güçlük çekiyorlar. Türkiye gelişmiş ülkelerin 4 katı daha hızla büyüyor. Onlar 1 büyüyorsa biz 4 büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda yine o ülkelerin üzerinde bir büyüme performansımız var. İşte bu yeni hükumet sistemi bu tempomuzu daha da artıracak. Büyüme hızımızı daha da güçlendirecek, Türkiye'mizin önünü daha da açacak. Ama hem ekonomik hem de siyasi alanda mutlaka istikrarımızı muhafaza etmemiz lazım. İstikrar olmadan bunların yapabilmek mümkün değil."
Türkiye'nin 2002 öncesi bir otomobilin geri vitesine takılmış, geriye doğru giden bir ülke konumunda olduğunu anımsatan Bakan Elvan, şöyle devam etti:
"Şu 16 yılda 80 yılda yapılanın kat ve kat fazlasını gerçekleştirdik. Bir seçim döneminde hizmete bakılır ve bakılması gerekir. Kim hizmet yapıyor ona destek olunur, kim hizmet yapmıyorsa da 'Kusura bakma kardeşim ben hizmet yapana vereceğim.' denir. Ama hizmet noktasına bakın Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün o zor günlerde ve şartlarda Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra 7-8, 10 yıl 1938'e kadar çok büyük yatırımlar oldu. Yüzde 7-8 büyüdü. Aynen şimdiki büyüdüğümüz gibi. İkinci büyüme hızı o dönemden sonra Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki şu 16 yıllık dönemdir. Eğer biz bu 2 dönemdeki büyüme hızını diğer dönemlerde de yakalasaydık şu anda Türkiye küresel bir güçtü. Dünyanın 7. büyük devleti konumundaydı. Biz 21. sıradan 17. sıraya kadar yükselttik. Hedefimiz 2023'de dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek. İşte bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Elvan, konuşmasında Aydıncık ve Mersin'e yapılanlar hakkında muhtarlara bilgi verdi.
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