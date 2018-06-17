HABER

"Gelişmiş ülkeler kaplumbağa hızıyla yürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Gelişmiş ülkeler kaplumbağa hızıyla yürüyor. Bu bürokratik, hantal yapılarıyla çözüm üretmede güçlük çekiyorlar. Türkiye gelişmiş ülkelerin 4 katı daha hızla büyüyor. Onlar 1 büyüyorsa biz 4 büyüyoruz" - "Yeni hükümet sistemine giriyoruz ki bunun çok ciddi, önemli avantajları olacak bize"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Gelişmiş ülkeler kaplumbağa hızıyla yürüyor. Bu bürokratik, hantal yapılarıyla çözüm üretmede güçlük çekiyorlar. Türkiye gelişmiş ülkelerin 4 katı daha hızla büyüyor. Onlar 1 büyüyorsa biz 4 büyüyoruz." dedi.

Elvan, partisinin Aydıncık İlçe Başkanlığı tarafından ilçe binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Elvan, Akdeniz Sahil Yolu ile ilgili 2002 öncesinde eski bir ulaştırma bakanının "Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini Avrupa Birliği'nin (AB) bütçesini getirseniz bu yolu yapamazsınız." dediğini anımsattı.

Bakan Elvan, "Mersin'den yola çıktık 1,5 saatte Aydıncık'a geldik. 2 yıl içerisinde 10 tünelin açılışını gerçekleştirdik. 2014'de Boğsak Tüneli'ni açmıştık ve şu anda tünel sayımız 11'e çıktı. Yoğun şekilde de çalışmalarımız devam ediyor. Daha açılacak tünellerimiz var." diye konuştu.

Daha sonra Aydıncık ilçesi muhtarıyla bir restoranda bir araya gelen Bakan Elvan, muhtarlarla tek tek bayramlaştı ve sorunlarını dinledi.

24 Haziran'da erken seçim kararı alındığına ve tüm siyasi partilerin çalışmalarını yürüttüğüne değinen Elvan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli bir seçim. Yeni hükümet sistemine giriyoruz ki bunun çok ciddi, önemli avantajları olacak bize. Dünyada çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. O kadar hızlı bir değişim yaşanıyor ki geçmişte nesilden nesile belki bir kaç nesil sonraya atan değişim, bugün aylık, haftalık hatta günlük bile yaşanıyor. Böyle bir değişim sürecinde hızlı hareket eden, sorunlara anında çözüm üreten ve dinamik bir yapıda olan bir hükumet anlayışı, yapısı son derece önemliydi. Aslında birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bu adımı atmadan biz bu adımı attık. Gelişmiş ülkeler kaplumbağa hızıyla yürüyor. Bu bürokratik, hantal yapılarıyla çözüm üretmede güçlük çekiyorlar. Türkiye gelişmiş ülkelerin 4 katı daha hızla büyüyor. Onlar 1 büyüyorsa biz 4 büyüyoruz. Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda yine o ülkelerin üzerinde bir büyüme performansımız var. İşte bu yeni hükumet sistemi bu tempomuzu daha da artıracak. Büyüme hızımızı daha da güçlendirecek, Türkiye'mizin önünü daha da açacak. Ama hem ekonomik hem de siyasi alanda mutlaka istikrarımızı muhafaza etmemiz lazım. İstikrar olmadan bunların yapabilmek mümkün değil."

Türkiye'nin 2002 öncesi bir otomobilin geri vitesine takılmış, geriye doğru giden bir ülke konumunda olduğunu anımsatan Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Şu 16 yılda 80 yılda yapılanın kat ve kat fazlasını gerçekleştirdik. Bir seçim döneminde hizmete bakılır ve bakılması gerekir. Kim hizmet yapıyor ona destek olunur, kim hizmet yapmıyorsa da 'Kusura bakma kardeşim ben hizmet yapana vereceğim.' denir. Ama hizmet noktasına bakın Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün o zor günlerde ve şartlarda Cumhuriyetimiz kurulduktan sonra 7-8, 10 yıl 1938'e kadar çok büyük yatırımlar oldu. Yüzde 7-8 büyüdü. Aynen şimdiki büyüdüğümüz gibi. İkinci büyüme hızı o dönemden sonra Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki şu 16 yıllık dönemdir. Eğer biz bu 2 dönemdeki büyüme hızını diğer dönemlerde de yakalasaydık şu anda Türkiye küresel bir güçtü. Dünyanın 7. büyük devleti konumundaydı. Biz 21. sıradan 17. sıraya kadar yükselttik. Hedefimiz 2023'de dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek. İşte bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Elvan, konuşmasında Aydıncık ve Mersin'e yapılanlar hakkında muhtarlara bilgi verdi.

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyorİstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktıMuharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!

Aleyna Tilki’den şoke eden hareketler! Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı orucu ne zaman başlar, ne zamana kadar kadar tutulabilir?

Şevval ayı orucu nedir? Şevval ayı orucu ne zaman başlar, ne zamana kadar kadar tutulabilir?

İstanbul'da görülmemiş olay! Domuzlar pitbull'a saldırdı

İstanbul'da görülmemiş olay! Domuzlar pitbull'a saldırdı

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.