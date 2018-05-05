Hidrojellerin kütlelerinin yüzlerce katı ağırlığında suyu bünyelerinde hapsedebilen bir yapısının olduğunu belirten Ayserin Pelin Yılmaz, piyasadaki bebek bezlerinin içinde de bu jellerden kullanıldığını dile getirdi.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda piyasadaki en iyi marka bebek bezlerindekilerine göre sıvıyı 2,5 kat daha fazla hapseden jel geliştiren Ayserin Pelin Yılmaz, kimya dalında Türkiye birincisi oldu.

"Piyasada en iyi olarak bilinen bebek bezi jelleri bile 215 mililitre emiyor. Yani bu neredeyse 2,5 katına tekabül ediyor. Bebek bezlerinde 1 gram jel kullanılıyorsa, bizim geliştirdiğimiz jellerin yarım gramı aynı sonucu veriyor. Bu da maliyeti yarı yarıya düşürmüş oluyor. Bebek bezleri halen çok maliyetli olduğu için bunların fiyatının düşmesi tüm annelerin avantajına olacak. Daha sonra jelleri biberiye ekstraktında muhafaza ettik. Bu şekilde de antibakteriyel özellik kazandırmış olduk."

BİLSEM Müdürü Sabri Kan da Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi'nin kurulduğu günden itibaren proje tabanlı eğitim ve öğretim etkinliklerini sürdürdüğünü belirterek, öğrencilerinin pek çok çalışmada başarı elde ettiğini ifade etti.

Bayrampaşa Bilim Merkezi tarafından düzenlenen yarışmadan Türkiye birinciliğiyle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kan, "Ayserin öğrencimiz çok uzun bir emek ile bu dereceyi elde etti. Gerçekten laboratuvar çalışması uzun, sabır ve emek isteyen bir iş. Öğretmenimiz de aynı şekilde takdire şayan bir sabırla uzun vadeye dayanan bir çalışmayla Ayserin'i destekledi." dedi.