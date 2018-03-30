Gemerek Kaymakamı Mutlu göreve başladı

İçişleri Bakanlığı Kararnamesiyle Balıkesir’in Manyas ilçesinden Gemerek ilçesine atanan Kaymakam Abdulhamit Mutlu, göreve başladı.

Rize’nin Güneysu ilçesinde 1987 yılında dünyaya gelen Mutlu, ilköğretim ve lise eğitimini Güneysu’da tamamladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun ola Mutlu, 2013-2017 yılları arasında Adalet Bakanlığında Adalet Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. Mutlu, daha sonra kaymakamlık sınavını kazanarak Samsun’da Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Trabzon’un Of ve Bolu’nun Gerede ilçelerinde de Kaymakam Refikliği yapan Mutlu, 2017’de Kaymakam Vekili olarak Balıkesir’in Manyas ilçesinde görev yaptı. Mutlu, son kararnameyle de Gemerek ilçesine atandı.