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Gemerek MYO Tanışma Programı Düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 14:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu tarafından geçtiğimiz günlerde tanışma programı düzenlendi.Gemerek Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen tanışma ve bilgilendirme toplantısı ilk olarak Şehitler ve Atatürk anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Gemerek MYO Tanışma Programı Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu tarafından geçtiğimiz günlerde tanışma programı düzenlendi.
Gemerek Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda gerçekleştirilen tanışma ve bilgilendirme toplantısı ilk olarak Şehitler ve Atatürk anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda ilk sözü ise Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kanak aldı. Kanak konuşmasında; “bizim amacımız hem kurum ve kuruluş temsilcileriyle tanışmak, hem de okulumuz hakkında sizleri birinci ağızdan bilgilendirmek” dedi.
Kanak Gemerek Meslek Yüksek Okuluyla İlgili Katılımcılara Müjde Verdi

Kanak; “okulumuzda şuanda 6 bölümde 500 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca YÖK’ten kararı çıkmış çağrı merkezi hizmetleri programının açılacağı müjdesini de sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. KYK Yurdu ile ilgili okumuz üzerine düşen görevleri yaptı. Okul arazisi içerisinden yaklaşık 20 bin m2lik alan yurt ve sosyal alan yapılması amacıyla 29.11.2017 tarihinde Kredi Yurtlar Kurumuna devri yapıldı. Kapanan yurtlarla ilgili hiçbir öğrencimiz mağdur edilmedi. Fİnans ve Bankacılık, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Pazarlama ve Reklamcılık, , Dış Ticaret Bölümü, Kimya ve Kimyasal İşleme Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümleri olmak üzere 6 aktif bölümde 500 öğrenci kayıtlı” dedi.
Gemerek Meslek Yüksek Okulu tarafından 20.03.2018 Salı Günü konferans salonunda saat 10:00 da Çocuk İhmali ve İstismarı Konulu konferans düzenlenecek. Aynı gün Cumhuriyet Üniversitesi Tiyatro ekibi Şarkışla Konferans Salonunda öğrencilere tiyatro gösterisi sunacak.

Gemerek MYO Tanışma Programı Düzenlendi

Gemerek MYO Tanışma Programı Düzenlendi

Gemerek MYO Tanışma Programı Düzenlendi

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