HABER

GEMİ KABLOLARDAN KURTARILDI; AHIRKAPI'YA ÇEKİLİYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı'nda yalı çarptıktan sonra deniz altından geçen kablolara takılan gemi kurtarıldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda yalı çarptıktan sonra deniz altından geçen kablolara takılan gemi kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.
Çarpmanın ardından çekilen Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi bu kez Boğaz'ın altından geçen elektrik kablolarına takıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu gemi kablolardan kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.

Görüntü Dökümü;
--------
-Geminin görüntüntüsü
-Kurtarma çalışmaları
-Detaylar

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

Tekirdağ'da katliam! Eşini ve 2 üvey oğlunu boğup, üvey kızıyla kaçtı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.