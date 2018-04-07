GEMİ KABLOLARDAN KURTARILDI; AHIRKAPI'YA ÇEKİLİYOR 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul Boğazı'nda yalı çarptıktan sonra deniz altından geçen kablolara takılan gemi kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen arpa yüklü bir gemi, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı.
Çarpmanın ardından çekilen Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi bu kez Boğaz'ın altından geçen elektrik kablolarına takıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu gemi kablolardan kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler, gemiyi Ahırkapı'ya çekiyor.
Görüntü Dökümü;
--------
-Geminin görüntüntüsü
-Kurtarma çalışmaları
-Detaylar
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü
El Bab'da büyük patlama
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Arda Turanlı selfie' haberi haciz getirdi!
Komşu kızına ahlâksız teklif! Dudağından öptü sonra pişman oldu!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim
İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Prenses uzaylıya döndü! Görenler tanıyamıyor
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum